[빅데이터로 본 특징주] 조류독감, 골판지 관련주 상승세

AI투자비서 라씨로는 매일 주식 투자자들이 포털에서 많이 검색하는 키워드와 관련된 종목을 분석해서 제공한다. 인기검색어는 지금 시장의 관심이 어디로 쏠리는지 즉각적으로 알 수 있어 테마보다 한발 더 빠르게 대응하기 원하는 투자자들의 관심이 높은 정보다.

라씨로가 오늘 분석한 결과에 따르면 투자자들은 아스트라제네카, 화이자, 조류독감, 모더나 관련된 종목에 관심이 높은 것으로 나타났다. 아래에 언급된 키워드 이외에 투자자들은 리제네론, 2차전지, 존슨앤존슨 등의 단어도 많이 검색하고 있다.

본 정보는 AI 분석 기술로 증권 커뮤니티 글에서 인기 키워드 관련 종목을 추출한 결과이다. 이에 투자자들이 많이 검색한 실시간 인기키워드는 매일 아침 9시 20분 라씨로웹 또는 구글플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

체시스 체시스 033250 | 코스피 증권정보 현재가 2,450 전일대비 30 등락률 +1.24% 거래량 5,257,718 전일가 2,420 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 【전문가추천】 당신에게 수익의 기쁨을 안겨줄 종목 'TOP3' 체시스, 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 상승세에 9.5% ↑체시스, 커뮤니티 활발... 주가 -17.16%. close , 태림포장 태림포장 011280 | 코스피 증권정보 현재가 7,350 전일대비 1,470 등락률 +25.00% 거래량 58,679,332 전일가 5,880 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 박스 대란! 대확산 막아라! 단숨에 등극할 대장 株! 딱 한번만 말씀드립니다!태림포장, 커뮤니티 활발... 주가 22.62%.태림포장, 골판지 제조 테마 상승세에 5.44% ↑ close , 종근당바이오 종근당바이오 063160 | 코스피 증권정보 현재가 64,200 전일대비 14,750 등락률 +29.83% 거래량 8,121,751 전일가 49,450 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 종근당바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.55%美 FDA 긴급사용 신청! 압도적인 ‘이 기업’! 자신있게 보여드립니다!‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close , 고바이오랩 고바이오랩 348150 | 코스닥 증권정보 현재가 46,850 전일대비 7,550 등락률 +19.21% 거래량 14,345,505 전일가 39,300 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 고바이오랩, 1840억원 규모 마이크로바이옴 신약후보물질 기술이전 계약 체결속 시원하게 말씀드립니다! ‘셀트리온’ 단숨에 등극할 관련 株! 고바이오랩, 검색 상위 랭킹... 주가 3.13% close , 대영포장 대영포장 014160 | 코스피 증권정보 현재가 1,845 전일대비 425 등락률 +29.93% 거래량 105,650,928 전일가 1,420 2020.11.30 15:30 장마감 관련기사 박스 대란! 대확산 막아라! 단숨에 등극할 대장 株! 딱 한번만 말씀드립니다!대영포장, 커뮤니티 활발... 주가 29.93%.대영포장, 골판지 제조 테마 상승세에 5.99% ↑ close

