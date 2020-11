그림엽서와 아이디어 부문으로 나눠 진행

문화재청은 내달 1일부터 내년 1월 15일까지 문화재 재난 안전 인식 확대를 위한 '문화재 재난안전 공모전'을 한다. 그림엽서와 아이디어 부문으로 나눠 진행한다. 초·중학생 대상인 전자는 문화재 보호 내용을 그림엽서로 표현해 제출하면 된다. 고등학생∼대학원생 대상인 후자는 문화재 재난 안전에 관한 정책·기술·홍보 아이디어를 내면 된다. 그림엽서는 우편으로, 아이디어는 전자우편으로 접수한다. 참가신청서는 문화재청 누리집에서 내려받으면 된다. 입상작은 내년 1월 26일 문화재청 누리집에 발표된다. 시상식은 문화재 방재의 날인 2월 10일 열린다. 자세한 내용은 문화재청 누리집 참조.

