[아시아경제 김봉주 기자] 이병헌이 아내 이민정을 위해 바리스타 자격증을 취득했다. 그는 매일 아침 이민정을 위해 커피를 내린다.

27일 방송된 JTBC '갬성캠핑'에서는 배우 이민정이 게스트로 출연했다.

방송에서 경기도 포천으로 여행을 떠난 이민정은 "남편 이병헌이 바리스타 자격증을 땄다"고 말했다 .

아침마다 이병헌이 내려주는 커피를 마신다는 이민정은 "오래 걸린다. 커피를 먹으려면 인내가 필요하다"고 말해 폭소케 했다.

이민정은 남편의 커피에 대해 "정말 맛있다"라고 평가했다.

이에 박나래는 아침마다 "아내를 위한 바리스타 자격증이라니"라고 말하며 부러워했다.

