韓日 재계 "포스트 코로나 시대, 양국 경협 강화해야" 한목소리

[아시아경제 우수연 기자]한국과 일본 양국의 경제인들이 경색된 한일 관계를 개선하고 '포스트 코로나 시대'의 한일 경제 협력을 논의하기 위해 머리를 맞댔다.

27일 한일 경제인들은 도쿄 오쿠라 호텔과 서울 JW메리어트호텔을 화상으로 연결해 제 52회 한일경제인회의를 개최했다. 해당 회의는 1969년 이후 매년 한국과 일본에서 번갈아 개최됐으나 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 회의가 한차례 연기되기도 했다.

이날 양국 경제인들은 화상회의를 통해 올해 회의를 진행했으며, 코로나19 여파에도 '지속가능한 개발 목표(SDGs)' 달성을 목표로 민간 교류를 지속하는데 합의했다. 또한 지속가능한 개발 목표를 위한 신시대의 출범을 선언하고 코로나 이후 한일 관계를 강화하기 위한 공동 성명을 발표했다.

공동 성명에는 ▲양국의 경제·인재·문화 교류의 지속 및 확대 ▲RCEP(역내 포괄적 경제동반자 협정)의 합의 환영 및 제3국에서의 한일 협업 추진 ▲SDGs의 달성 ▲저출산·고령화·제4차 산업혁명·탈탄소 사회·글로벌 밸류체인 등 공통과제 해결 ▲청소년 교류·지역간 교류 활성화 ▲도쿄 올림픽·패럴림픽 성공개최을 위한 상호 협력 등의 내용이 담겼다.

또한 양측은 양국간 원활한 비즈니스 왕래가 재개될 수 있도록 필요한 제반 시책을 실시할 것을 촉구했다. 김윤 한일경제협회 회장은 "더 자유롭고 간결한 입국, 격리면제, 김포-하네다 국제선 재개 등 양국 경제협력에 필수적인 추가적 조치들이 있기를 소망한다"고 밝혔다.

이어 "최근 한일 양국 갈등해소의 노력으로 양국 정부간 대화와 소통의 움직임을 크게 환영한다"며 "저출산과 고령화, 지역 활성화, 4차산업혁명 등 공통 과제 해결을 위해 양국이 협력해야한다"고 덧붙였다.

일본 측 단장인 사사키 미키오 일한경제협회 회장도 "전세계 정세가 코로나19로 인해 어느때보다 큰 영향을 받고 있다"며 "글로벌화로 세계가 하나로 결합되는 가운데 리스크도 전세계에 다양한 형태로 영향을 미치고 있다. 회복을 위한 노력도 세계가 손잡고 진행하는 것이 중요하다"고 화답했다.

한편, 이날 회의에 참석한 남관표 일본 주재 한국대사는 강제 징용관련 소송 문제로 악화된 한일 관계를 풀기 위해 한국 정부가 노력하고 있음을 강조했다. 남 대사는 "작넌 하반기 이후 한일 경제 관계가 어려운 상황에서 쉽게 벗어나지 못하고 있다"며 "한국 정부는 양국 국민과 기업에 어려움과 손해를 초래하는 현 상황을 타개하기 위해 최선을 다하고 있다"고 말했다.

이에 일본 측 귀빈으로 참석한 후쿠다 야스오 전 총리도 "양국은 가장 중요한 이웃나라로 정치, 외교, 경제, 문화 등 폭넓은 분야에서 관계를 심화해왔고 특히 경제면에서 서로 중요한 무역 파트너"라며 원만한 관계를 유지해야 한다고 화답했다. 자민당 중의원 누카카 후쿠시로 일한의원연맹 회장은 일본 젊은 세대들 사이에서 한국 드라마와 케이팝이 인기를 끄는 '4차 한류 붐'이 일고 있다며 "(한일 관계에서) 정치 분야가 가장 지체돼있다는 느낌이 든다"고 지적했다.

이날 회의에는 한국 측에서 김윤 한일경제협회 회장을 단장으로 박기영 산업통상자원부 차관보, 남관표 주일한국대사, 홍석현 한일비전포럼 대표, 류두형 한화솔루션 사장, 류진 풍산그룹 회장, 손봉락 TCC스틸 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 이인용 삼성전자 사장, 주일한국기업 등 98명이 참석했다.

일본 측에서는 사사키 미키오 일한경제협회 회장을 단장으로 후쿠다 야스오 전 총리, 누카가 후쿠시로 일한의원연맹 회장, 도쿠라 마사카즈 자문위원회 부회장(스미토모화학 회장), 아소 유타까 부회장(아소시멘트 회장), 이미즈 하루히로 부회장(일간공업신문사 사장), 무라카미 노부히코 자문위원회 부회장(도요타자동차 본부장), 주한일본기업 등 109명이 참석했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr