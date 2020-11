[아시아경제 김봉주 기자] 배우 진경이 YG엔터테인먼트 새 식구가 됐다.

YG엔터테인먼트는 27일 "배우 진경과 전속계약을 맺었다"고 밝히며 "뛰어난 캐릭터 소화력과 내공 깊은 연기력의 배우 진경과 한 식구가 되어 매우 기쁘다"라고 소감을 전했다.

이어 "그의 역량을 극대화하고 안정적으로 작품 활동에 임할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.

진경은 2012년 KBS ‘넝쿨째 굴러온 당신’에서 개성 넘치는 캐릭터로 주목받은 뒤 드라마 '괜찮아 사랑이야', '피노키오'낭만 닥터 김사부', '하나뿐인 내편', 영화 '감시자들', '암살' 등에 출연했다.

진경은 현재 KBS2 주말 드라마 '오! 삼광빌라!'에서 정민재 역으로 출연 중이다.

