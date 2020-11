[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회(의장 김인호)는 27일 제5회 대한민국 지방자치 정책대상 의정부문을 수상했다.

대한민국 지방자치 정책대상은 지방자치단체들의 혁신정책을 발굴하고 시상, ‘모범사례’들이 확산 되도록 기여하고 있다. 특히 올해는 의정부문을 신설, 혁신적인 정책 및 차별적인 의회운영 사례 등을 선발하여 시상했다.

이번 서울특별시의회에서 수상한 '스마트 서울시의회'는 의회 역량 강화를 위해 정보공유 체계를 강화, 의정활동을 종합적으로 지원하는 정보공동 활용시스템으로 이 시스템을 통해 의정활동 전 과정을 전자화, 언제 어디서나 의정활동이 가능한 환경을 구현했다.

김인호 서울시의회 의장(더불어민주당)은 “이번 수상을 통해 '스마트 서울시의회' 시스템이 다른 지방자치단체에도 널리 공유되도록 노력할 것이며, 서울시의회 또한 다른 의회의 혁신적인 운영사례를 배우겠다”고 밝혔다.

