‘셀프업 헤어 케어 라인’의 고공행진…2020 올리브영 어워즈 MD’s PICK 선정

제니하우스 코스메틱, 탈모와 스타일 다 잡은 No.1 살롱 노하우 제품

‘셀프업 볼륨 트리트먼트’ 2020 올리브영 어워즈 MD’s PICK 선정



제니하우스 코스메틱의 ‘셀프업 헤어 케어 라인’이 인기 행진을 이어가고 있다. 출시한 지 두 달 만에 올리브영과 두달 연속 프로모션을 진행한데 이어 ‘셀프업 볼륨 트리트먼트’가 2020 올리브영 어워즈 MD’s PICK에 선정되며 선풍적인 인기를 증명했다.

제니하우스 코스메틱의 ‘셀프업 헤어 케어 라인’은 이미 올리브영 론칭과 동시에 7종 모두 큰 사랑을 받고 있다. 이에 제니하우스 코스메틱은 강남구청 보건소에 ‘제니하우스 핸드 프로텍터 새니타이저’ 2천 개를 기부하며 소비자의 사랑에 응답한 바 있다.

‘셀프업 헤어 케어 라인’이 지속적인 사랑을 받으며 2020 올리브영 어워즈에서도 성과를 거두게 되자 제니하우스 코스메틱은 코로나 19 방지 및 아동 복지 지원을 위해 ‘제니하우스 핸드 프로텍터 새니타이저’ 2천 개를 추가로 기부하며 선행을 이어 나가고 있다.

더불어 오는 12월 6일까지, 올리브영 공식 온라인몰을 통해 ‘셀프업 헤어 케어 라인’ 기획전이 진행되며 인기몰이에 박차를 가할 것으로 보인다.

‘셀프업 헤어 케어 라인’ 7종은 두피와 모발 세정부터 케어, 스타일링에 이르기까지 뷰티 살롱의 전 과정을 녹여낸 제품으로 국내 No.1 뷰티 살롱 제니하우스의 명성을 제품을 통해 다시 한번 입증했다는 평가를 받고 있다.

제니하우스 코스메틱 ‘셀프업 헤어 케어 라인’은 올리브영 전국 주요 매장과 올리브영 공식 온라인몰에서 만날 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr