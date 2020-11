푸라닭 치킨, 포장 고객 대상 탁상용 '2021 무드 캘린더' 증정 행사 진행

오븐-후라이드 전문 치킨 프랜차이즈 푸라닭 치킨이 방문 포장 고객을 대상으로 탁상용 ‘2021 푸라닭 무드 캘린더’ 증정 행사를 진행한다.

탁상용 ‘2021 푸라닭 무드 캘린더’는 푸라닭의 브랜드 컬러인 블랙과 골드를 사용하고 고급스러운 특수지로 제작되어 부드러우면서도 촉촉하고 폭신한 질감을 느낄 수 있으며, 앞면은 선과 타이포를 이용한 깔끔한 디자인 달력, 뒷면은 광고 모델 정해인의 화보로 제작되어 취향에 맞게 앞, 뒷면을 자유롭게 활용할 수 있다.

앞서 푸라닭 치킨은 공식 SNS를 통해 얼리버드 모집과 벽걸이형 무드 캘린더 증정 이벤트를 진행하며, 비주얼의 일부 디자인을 사전 공개했다. 공개 이후부터 고급스러운 디자인과 재질에 대해 많은 고객들의 관심이 모이며 온라인상에서 화제가 되었고, 특히 캘린더를 실제로 사전 체험해본 얼리버드 이벤트 당첨자들은 자신의 SNS에 인증 사진을 게재하며 높은 퀄리티의 캘린더에 만족감을 표했다.

이번 행사 기간은 27일부터 소진 시까지이며, 행사 제외 매장과 자세한 내용은 푸라닭 치킨 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

푸라닭 치킨 관계자는 “최근 코로나19로 인해 포장 고객이 증가하고 있어 푸라닭 치킨을 찾아주시는 고객분들께 특별한 선물을 전하고자 준비했다"라며, "다가올 2021년에도 고객분들께 항상 새롭고 다양한 모습을 선보이는 푸라닭 치킨이 되겠다"라고 밝혔다.

한편, 푸라닭 치킨은 지난 11월 23일부터 공식 인스타그램에서 VIP를 위해 한정판으로 제작된 벽걸이형 무드 캘린더 증정 이벤트를 진행하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr