[이슈 및 관련주 PICK5] 대영포장, 유티아이, 엘앤에프..

라씨 매매비서가 오늘 분석한 오늘의 핫이슈는 윤석열, 갤럭시부품주, 2차전지, 코로나19, 블록체인으로 이슈관련 PICK5 관련주는 대영포장, 유티아이, 엘앤에프, 씨젠, 세종텔레콤이었다.

아무리 주목 받는 종목을 알고 있다고 하더라도 적절한 매도 타이밍을 놓친다면 수익을 실현하기 어렵다. 라씨 매매비서는 전 종목에 대한 AI매매신호를 제공할 뿐 아니라 관심 종목을 등록하면 최적의 타이밍에 맞춰 AI매매신호를 실시간으로 전송 받을 수 있다. 현재 라씨 매매비서는 로그인 없이 무료로 종목에 대한 AI매매신호와 정보를 조회할 수 있는 서비스를 제공 중이다.

[라씨 매매비서 오늘의 관심종목]

필룩스 필룩스 033180 | 코스피 증권정보 현재가 5,470 전일대비 970 등락률 +21.56% 거래량 132,051,493 전일가 4,500 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 속 시원하게 말씀드립니다! ‘셀트리온’ 단숨에 등극할 관련 株! 다음 주 백신보급! 95% 예방효과 빠르게 등극할 대장 株! 셀트리온 관련! 단숨에 등극할 대장 株! 속! 시원하게 드립니다! close , 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 1,550 전일대비 235 등락률 +17.87% 거래량 26,051,097 전일가 1,315 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 신재생 에너지! 세계 1위업체와 장기 동맹! 바이든 훈풍에 터진다!대한전선, 주가 1270원.. 전일대비 0.4%바이든 최대 수혜! ‘주가급등’ 글로벌 친환경 시장 선점! 관련 株 입수! close , 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 5,170 전일대비 160 등락률 +3.19% 거래량 19,906,362 전일가 5,010 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 원정서 '코로나 확진' 축구대표팀, 협회 전세기로 26일 귀국[주간HOT종목]아시아나 품는 대한항공…기대·우려 '반반'OZ형, 내 마일리지 어떡해? close , 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 17,100 전일대비 1,050 등락률 +6.54% 거래량 16,418,139 전일가 16,050 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 산업장관 "9차 전기본에 신한울 3·4호기 건설계획 미포함"두산重, 국내 첫 '그린수소 실증사업' 협약 체결두산중공업, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.33% close , 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 191,500 전일대비 10,300 등락률 +5.68% 거래량 2,635,786 전일가 181,200 2020.11.27 15:30 장마감 관련기사 이틀 연속 최고가 경신…코스피 2633에 마감강보합 전환 코스피…코스닥은 1%대 상승씨젠, 주가 19만 4500원.. 전일대비 7.34% close

