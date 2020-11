그린 뉴딜 정책 속 주목받고 있는 (주)프로팩의 NK-1000

조 바이든 민주당 후보가 제46대 미국 대통령으로 당선되며 ESG(환경,사회,지배구조) 중 특히 환경 정책에 힘이 실릴 것으로 전망하고 있다. 가장 관심을 끄는 ‘기후 변화 대응’ 정책에서도 바이든이 내놓은 친환경 의지가 엿보인다. 청정에너지 등 신산업 연구개발에 3,000억 달러를 투자하기로 하는 등 국내에도 혁신적인 기술로 대응이 가능한 국내 기업이 주목을 받고 있다.

자연 상태에서 100% 분해가 가능한 생분해플라스틱, 생분해비닐을 생산하고 있는 (주)프로팩은 최근 생분해성 수지인 PBAT(Poly butylene Adipate-co-Terephthalate) 계열 기초소재 NK-100S, NK-1000 특허출원을 하면서 기술력을 인정받고 있다.

현재 바이든 시대의 친환경 바람을 예상하여 대기업이 개발ㆍ연구의 준비하고 있는 단계지만, (주)프로팩의 독자적인 기술력으로 개발한 NK-100S, NK-1000은 이미 시판하여 상용화가 되고 있다는 점에서 크게 앞서나갔다.

이와 관련하여 (주)프로팩 남경보 대표는 “현재 국가에서도 대기업들의 친환경 산업에 대한 개발ㆍ연구를 지원한다고 발표하였는데 이미 친환경 소재를 개발하여 생산하는 중소기업들이 많은 상태이다. 이러한 친환경 중소기업들에 대한 보다 더 큰 관심과 지원이 함께 뒷받침된다면 대한민국이 친환경 산업의 네임벨류 1위로 통할 수 있을 것이다.”고 말했다.

더불어 NK-100S, NK-1000은 별도의 퇴비화 시설이 구비되어 있지 않아도 매립 시 90일 안에 완벽하게 분해가 가능하며, 그 분해된 토양으로는 퇴비화 적격심사도 통과하였다. 생분해성 기초소재 NK-100S, NK-1000을 활용하여 포장 용기, 비닐봉투 외 다양한 제품들로 생산되어 여러 배달업체나 프랜차이즈 업체 등에서 사용되고 있다.

(주)프로팩은 생분해성수지 기초소재 생산을 위해 올해 12월 파일럿을 가동하여, 여러 시제품에 접목할 계획이며 2021년 중합기 설치 후 국내에 원료 상용화를 실현할 계획이다. 이렇게 된다면 현재 많은 원재료를 수입에 의존하고 있어 생분해제품 생산단가가 비싸진다는 한계점을 극복할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편, (주)프로팩은 친환경 제품 생산 기술력을 인정받아 지난 13일 환경부 주최, 한국환경산업기술원 주관으로 열린 친환경 기술진흥 및 소비촉진 유공포상에서 국무총리 표창을 수상하였다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr