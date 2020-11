【화제의테마】 설마 이게 오른다고? 꼭 사야할 유망주 4選

▶데이드투자그룹 단독포착 내일 '급상승' 예상 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[4위] 항공관련주

유럽과 미주의 코로나 상황이 최악으로 치닫고 있지만 항공관련주는 꾸준히 상승가도를 달릴 것으로 전망된다. 최악의 경우 내년 하반기까지 영업손실이 계속될 수 있지만 중국과 일본을 중심으로 주요 노선들이 복항되고 있고 상용수요역시 회복 추세를 보여주고 있다. 여기에 한진그룹의 아시아나항공 인수가 현실화 될 경우 그동안 치열했던 국내 항공시장에 구조적 변화가 일어나면서 항공업계가 호조를 이어갈 것으로 보인다. 지금이라도 저렴한 가격에 매수하는게 앞으로 큰 도움이 될 것이다.

▶급등 예상 항공관련주 매수 정보 ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

[3위] 2차전지관련주

2차전지관련주의 심장이 요동치고 있다. 테슬라 주가가 하늘 모르고 치솟는 가운데 각국에서 포스트코로나와 기후변화 대책으로 전기차 보조금을 늘리고내연기관 차량의 비중을 축소하는 방향으로 나아가고 있다. 2차전지 시장이 사실상 과점시장이 됨에 따라 국내 2차전지 생산기업은 날로 성장할 것이다. 지금이라도 놓치지 마라!

▶▶上上上 무조건 오르는 '2차전지 관련주'! ▶지금 즉시 무료 확인 (클릭)

[2위] 해운관련주

경제회복 국면에 접어들면서 해운 운송량이 큰폭으로 증가하고 있다. 코로나로 인해 상선 수를 줄인 상황에서 물류량이 급증하자 운송단가가 올랐고 이로 인해 해운업종이 대호황기를 맞이하고 있다. 당분간은 상선량이 크게 늘지 않기 때문에 오름세는 지속될 것이다. 예상 수익률 250%!

▶▶무조건 지금 잡으셔야 합니다! '해운관련주' ▶지금 즉시 무료 확인 (클릭)

[1위] ?????

데이드투자그룹에서는 꼭 잡아야하는, 급상승 예상 1위 테마를 아래 링크를 통해 배포하고 있다.

▶내일 급등 예상 '1위' 테마 확인하기 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

▶원하는 수익이 날 때까지...데이드투자그룹 '네버엔딩케어' (클릭)

관심종목: 두산솔루스 두산솔루스 336370 | 코스피 증권정보 현재가 49,550 전일대비 3,250 등락률 +7.02% 거래량 5,741,107 전일가 46,300 2020.11.27 13:25 장중(20분지연) 관련기사 두산솔루스, 계열사에 127억원 채무보증[클릭 e종목]"두산솔루스, 5G용 동박사업 부진...기대 못 미친 3분기"두산솔루스, 헝가리 정부와 간담회…"유럽 전기차 시장 선도" close , 한국팩키지 한국팩키지 037230 | 코스닥 증권정보 현재가 5,730 전일대비 40 등락률 -0.69% 거래량 10,862,530 전일가 5,770 2020.11.27 13:25 장중(20분지연) 관련기사 3차 대유행?! 포장ㆍ배달로 안전하게! 단숨에 등극할 관련 株!!“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”제가 말했죠? 최다 확진자에 택배 폭증! 관련 株, 빠르게 갑니다! close , 진흥기업 진흥기업 002780 | 코스피 증권정보 현재가 2,715 전일대비 305 등락률 +12.66% 거래량 6,455,908 전일가 2,410 2020.11.27 13:24 장중(20분지연) 관련기사 진흥기업, 276억 규모 주택정비사업 수주진흥기업, 커뮤니티 활발... 주가 -3.66%.진흥기업, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.81% close , 코리아센터 코리아센터 290510 | 코스닥 증권정보 현재가 9,100 전일대비 600 등락률 -6.19% 거래량 5,283,273 전일가 9,700 2020.11.27 13:25 장중(20분지연) 관련기사 11번가, 코리아센터 지분 전량 매각…아마존 수혜 기대감↓코리아센터, 외국인 31만 7495주 순매수… 주가 4.32%코리아센터, 외국인 8만 9000주 순매도… 주가 -18.79% close , 비보존 헬스케어 비보존 헬스케어 082800 | 코스닥 증권정보 현재가 2,325 전일대비 70 등락률 +3.10% 거래량 17,582,880 전일가 2,255 2020.11.27 13:25 장중(20분지연) 관련기사 비보존 헬스케어, LED 테마 상승세에 12.25% ↑비보존 헬스케어, 주가 2050원.. 전일대비 -4.21%화이자 백신 출시! 이제는 보관이 중요합니다! 관련 株 곧 마감합니다! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.