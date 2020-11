비엔나커피하우스, 2020년 크리스마스 홀리데이 메뉴 3종 론칭

유러피언 카페프랜차이즈 비엔나커피하우스가 2020년 크리스마스 기념 홀리데이 메뉴 3종을 론칭해 호응을 얻고 있다.

비엔나커피하우스는 고객들이 올 크리스마스에 소중한 사람들과 함께 따스한 시간을 보내며 행복한 추억을 만들 수 있도록 크리스마스 감성이 물씬 담긴 이번 신메뉴들을 개발해 26일 출시했다. 오스트리아 비엔나커피의 명가 비엔나커피하우스가 전통 비엔나커피 종류들을 현대적인 감각으로 재해석해 완성한 메뉴들인 만큼 출시 직후부터 소비자들에게 사랑받고 있다.

비엔나커피하우스의 이번 신메뉴 중 ‘홀리데이 아인슈페너’는 전통 아인슈페너에 연유와 우유를 더한 비엔나커피다. 점보잔으로 넉넉하게 즐길 수 있는 본 메뉴는 비엔나커피하우스의 시그니처 메뉴 아인슈페너와 부드러운 연유, 우유가 만나 깊고 진한 맛을 자아낸다.

‘홀리데이 프란치스카너’는 우유와 크림이 듬뿍 들어간 프란치스카너에 그린티 파우더를 가미한 특별한 메뉴다. 달콤한 맛과 쌉싸름한 맛의 조화가 백미인 이 메뉴 또한 점보잔으로 풍성하게 즐길 수 있다.

‘홀리데이 라떼’는 모카라떼에 고급 캐러멜 소스를 뿌려 달콤한 행복을 선사하는 메뉴다. 바쁜 연말과 추위로 지친 몸과 마음을 달래주는 힐링 커피라는 평가를 받고 있다.

비엔나커피하우스 관계자는 “이번 신메뉴 출시를 기념해 현재 자사 공식 인스타그램에서 아인슈페너 쿠폰 2매를 증정하는 ‘SNS 인증샷 이벤트’를 진행하고 있다. 많은 관심과 참여를 부탁드린다”라고 전했다.

한편 유럽 정통 비엔나커피 전문 프랜차이즈 비엔나커피하우스는 11월 29일, 11월 30일, 12월 1일 서울숲지식산업센터 포휴에서 사업설명회를 개최한다. 해당 프랜차이즈 홈페이지 및 전화를 통해 상세정보 확인 및 참가 예약이 가능하다.

