“항공사 합병 ‘통합LCC’ 본사, 에어부산 있는 부산에 와야”

부산상의, 에어부산 유무형 기업가치 훼손 안돼

가덕신공항 개항 대비 안정적 항공수요 창출 목표

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “에어부산은 부산 상공계가 지킨다.”

국토부와 산업은행이 대한항공과 아시아나 합병을 추진하고 있는 것과 관련해 부산상공회의소(회장 허용도)는 26일 소속 자회사인 LCC 3사의 통합에 대한 부산상공계의 입장과 요구를 담은 성명을 발표했다.

부산상의는 성명서에서 “에어부산은 동남권 신공항 건설을 위한 수요창출과 지역 항공산업 육성을 위해 부산상공계가 탄생시킨 기업”이라며 “이번 구조조정으로 인해 에어부산의 기업가치가 훼손되지 않도록 모든 역량을 결집해 지역사회와 공동대응해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

에어부산은 창립 이후 지역 맞춤형 경영과 지역 내 부족한 양질의 일자리 공급을 통해 향토기업으로 자리를 잡아 왔으며, 현재 추진 중인 가덕신공항 건설과 함께 세계적인 저비용 항공사로 성장할 수 있는 잠재력을 갖추고 있다는 점도 강조했다.

부산상의는 에어부산이 부산지역에서 가지고 있는 유무형 가치가 이번 LCC 3사 통합논의로 인해 훼손되지 않도록 하기 위해 통합논의의 중심에 반드시 에어부산이 있어야 한다고도 했다.

또 통합 LCC 본사 역시 가덕신공항 시대에 발맞춰 부산에 둬야 한다는 점도 분명히 했다.

정부와 산업은행이 통합계획을 밝히는 과정에서 한 약속에 대해서도 적극적인 이행을 촉구했다.

지방공항을 거점으로 하는 통합LCC Second hub 구축 약속과 관련해 국토부가 ‘통합LCC는 지방공항을 기반으로 새롭게 영업할 수 있을 것’이라고 공식적인 입장을 밝힌 만큼 국토부가 말하는 지방은 부산 이외에 다른 곳일 수 없다고 주장했다.

현재 LCC 통합 대상인 3사 중 진에어와 에어서울은 수도권에 있어 에어부산의 본사 소재지인 부산이 국토부가 말하는 지방공항이라는 설명이다.

정부가 LCC 통합으로 인한 일부 인력중복 문제는 신규노선 개척을 통해 흡수하겠다고 한 만큼 통합 이후 인위적인 구조조정이 없는 고용유지 약속도 지켜져야 한다고 했다.

부산상의는 에어부산이 지역밀착 경영을 통해 지역주민의 항공교통 편익을 제공해 왔다는 점을 들어 LCC 통합 이후에도 지역 소비자의 편익이 침해되는 일이 없도록 해 줄 것을 요청했다.

허용도 부산상의 회장은 “그동안 에어부산이 지역 항공사로서 지역경제에 많은 기여를 해 온 것이 사실이다. 이번 통합LCC 논의가 에어부산을 중심으로 구체화된다면 부산은 현재 추진 중인 가덕신공항 특별법 제정과 더불어 통합 LCC 본사유치라는 큰 성과를 거둘 수 있을 것”이라고 말했다.

허 회장은 “폭발적인 항공수요를 창출하는 동북아의 새로운 거점도시로 거듭날 수 있는 만큼 지역사회와 함께 기회를 놓치지 않겠다”고 의지를 보였다.

부산상의에 따르면 현재 대한항공과 아시아나 합병의 최대 걸림돌인 ‘제3자 배정 유증금지 가처분 신청’의 결과에 따라 향후 계획이 달라질 수 있지만, 합병에 문제가 없는 쪽으로 결론이 나면 부산상의는 LCC통합에 따른 지역 공동 대응방안을 모색하기 위해 빠르면 12월 초 부산시의회와 상공인 주주, 시민단체 등과 긴급 관계기관 대책회의를 가질 예정이다.

부산상의 주도의 ‘LCC통합 본사 부산유치 T/F팀’운영도 준비 중인 것으로 알려졌다.

이날 발표된 성명은 청와대, 국무총리실, 국토교통부, 더불어민주당, 국민의힘, 산업은행 등 6곳에 전달될 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr