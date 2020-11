"감염병 막자"…야생동물 수출입 허가대상 568→9390종 확대

환경부, '야생생물법' 개정 하위법령 27일부터 시행

[아시아경제 김보경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 계기로 야생동물 수출입 관리가 깐깐해진다. 수출입 허가 대상이 기존 568종에서 9390종으로 대폭 늘어난다.

환경부는 '야생생물 보호 및 관리에 관한 법률(야생생물법)' 시행령과 시행규칙 개정안을 27일부터 시행한다. 개정안은 야생동물 수출입 허가대상을 확대하고, 포획한 유해야생동물 관리를 강화하는 내용이 골자다.

야생동물 수출입 허가 대상 확대는 야생동물로부터 유래할 수 있는 질병의 발생과 확산을 방지하는 것을 목적으로 한다.

이번 개정으로 지자체장에게 수출입 허가를 받아야 하는 야생동물은 기존 568종에서 9390종으로 대폭 늘어났다.

코로나바이러스, 아프리카돼지열병, 조류인플루엔자(AI), 구제역 등 주요 야생동물 질병을 옮길 수 있는 박쥐(익수목 전종)·낙타(낙타과 전종) 등이 새롭게 추가됐다.

지자체장이 수출입 허가 여부 검토 시 환경부 소속 기관인 국립생물자원관과 국립야생동물질병관리원 검토를 받도록 함으로써 더욱 꼼꼼한 수출입 관리를 시행하게 된다.

환경부는 수출입 허가를 받아야 하는 야생동물 목록과 허가 절차를 담은 지침서를 27일 지자체에 배포하고 환경부 홈페이지에 공개할 예정이다.

아울러 사람의 생명이나 재산에 피해를 주는 야생동물인 유해야생동물 포획 처리도 강화된다.

유해야생동물 관리 강화는 지난해 11월 개정된 야생생물법에 따른 것으로, 시행규칙 개정안에 포획한 유해야생동물 처리 방법이 담겼다.

포획허가를 받은 자는 포획한 유해야생동물을 매몰, 소각 등의 방법으로 처리해야 한다. 처리가 어려울 경우 각 지자체가 조례로 정하는 사유에 해당되면 지자체장이 대신 처리할 수 있다.

포획한 유해야생동물 처리 방법을 지키지 않을 경우 과태료를 부과하는 규정이 신설돼 27일부터 시행된다. 1차 위반 시 50만원, 2차 이상 위반 시 100만원의 과태료가 부과된다.

환경부는 코로나19를 매개할 우려가 있는 야생동물의 수입 제한조치 27일부터 확대·조정한다. 해당 수입 제한 조치는 코로나19로 인한 감염병 위기경보가 '관심' 단계로 하향될 때까지 유지된다.

