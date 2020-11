[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 3분기 경제성장률 잠정치가 33.1(연율기준)%로 확인됐다. 속보치 33.1%와 동일했다.

25일(현지시간) 미국 상무부는 3분기 경제성장률이 33.1%라고 발표했다. 시장예상치 33.2%에는 0.1%포인트 부족했다.

미국 경제 성장률은 속보치와 잠정치, 확정치로 3번에 걸쳐 발표된다.

