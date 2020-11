동의대 콜라보교육센터 김보성 소장, ‘감성과학’ 최우수 논문상

한국감성과학회, KCI 등재지 2019~2020년 게재 논문 중 으뜸

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대(총장 한수환) 교육혁신처 콜라보교육센터 김보성 소장(철학인문교양학부 교수)이 지난 11월 20일 한국감성과학회(회장 민병찬)로부터 ‘감성과학 최우수논문상’을 수상했다.

연구논문은 ‘대학생의 성인 애착과 내현적 자기애가 스마트폰 중독에 미치는 영향’이다.

교신저자인 김 교수와 충남대 이영창 박사, 서울대 김남희 박사, 동의대 외국어교양학부 권성진 교수가 함께 참여했다.

이 논문은 KCI 등재지인 ‘감성과학’에 2019~2020년 게재된 연구논문 36편 중 최우수논문으로 뽑혔다.

또한 지난 21일 대전 한밭대에서 개최된 ‘2020 한국감성과학회 추계학술대회’에서 김 교수와 동의대 교육혁신처 비교과개발센터 이순화 교수, 인재개발처 젠더혁신센터 장혜정 교수가 공동 발표한 ‘대학생의 비교과 프로그램 참여에 따른 진로 및 취업역량 진단 도구 개발을 위한 내용 및 안면 타당도 검증: D대학을 중심으로’ 논문이 포스터부문 장려상을 수상했다.

한국감성과학회는 ‘감성과학’을 매년 4회 발행하고 있다. 춘계와 추계 학술대회를 연다. 이번 추계학술대회는 ‘Untact(언택트)시대와 감성과학’을 주제로 열렸다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr