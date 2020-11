국도로공사 원주(부산방향)휴게소가 신메뉴로 개발한 “뽕잎콩나물비빔밥”이 한국도로공사가 지정하는 “실속 ex-food”에 선정됐다고 밝혔다.

원주휴게소의 “뽕잎콩나물비빔밥”은 청정지역인 강원도 원주 고니골 뽕잎을 이용하여 자체개발한 먹거리로, 지역특산물 홍보 및 고객에게 4,900원 이라는 가성비 높은 판매가격으로 판매를 하고 있다.

휴게소 관계자는“지속적으로 고객이 선호하는 지역특산물을 이용한 메뉴를 개발를 하는데 최선을 다하겠다고” 말했다.

