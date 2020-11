한국도로공사 옥천(부산방향)휴게소는 인구보건복지협회 ‘아기와 엄마가 행복한 방’ 제1017호로 인증을 받았다고 밝혔다.

이번 인증은 임산부와 영아의 건강 및 모유 수유 증진, 출산 친화적인 환경조성을 위해 인구보건복지협회가 보건복지부와 함께 지난 2005년부터 공공기관(시설)내 모유 수유·착유실 설치를 지원하는 사업이다.

휴게소내 모유 수유실에는 아기침대, 전자레인지, 젖병소독기, 공기청정기, 냉·난방기 등이 마련돼 있어 엄마와 아기를 위한 편안한 쉼터 역할도 하게 된다.

휴게소 관계자는 “아가와 엄마가 행복한방”인증을 통해 엄마와 아기가 보다 편안하게 이용할 수 있는 수유실을 운영 하겠다고 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr