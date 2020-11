혼유방지링 및 귀마개 증정 이벤트 열려

한국도로공사 강릉(인천, 강릉)주유소에서는 주유소 방문 고객들에게 혼유를 방지할 수 있도록 차량 연료 주입구에 해당유종을 식별할 수 있는 고무링과 추운 겨울의 찬바람에서 귀를 따뜻하게 지켜줄 귀마개를 나눠주어 따뜻함과 함께 혼유로부터 안전할 수 있도록 하였다. 이벤트 증정품을 받은 주유소 방문 고객들은 ‘기름을 넣을때 귀가 시릴 일이 없어 좋고 주유하면서도 항상 혼유를 걱정했는데 한시름 덜었다’며 고맙다고 웃으면서 재방문을 약속하였다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr