일회용 어메니티 없어지는 호텔…설문조사 결과 96% “대용량 용기 보건, 위생, 보안 등 우려”

몇 년 새 특급호텔에서 호화를 누리는 소위 ‘호캉스’가 각광을 받고 있다.

이에 (주)리브레크리에이티브가 엘림넷 나우앤서베이를 통해 진행한 시장 설문조사 결과, 2022년부터 호텔을 포함한 모든 숙박업계에서 샴푸ㆍ린스ㆍ바디워시와 같은 소포장 어메니티를 제공하는 대신, 대용량 용기를 비치해야 한다는 사실을 인지하고 있는 시장 소비자는 전체 응답자 중 33.53%에 불과했다.

이 설문조사는 이달 6일부터 10일까지 전국에 있는 501명의 여성을 대상으로 진행되었다.

조사 결과에 따르면 응답자들은 소포장 어메니티 대신 대용량 용기를 사용할 경우 발생 가능한 문제로 보건ㆍ위생?67.74%?과 보안ㆍ안전?28.44%?을 꼽았다. 별문제가 없을 것이라고 답변한 응답자는 3.82%에 불과했다.

대용량 용기 사용으로 향후 문젯거리가 될 만한 보건ㆍ위생 관련 문제로는 ‘누군가 공용 용기에 이물질을 투입하는 것’이 전체 응답의 36.57%로 가장 높았고, ‘대용량 용기에 충전되는 내용물의 제조일자를 알 수 없음’이 32.13%, ‘불특정 다수의 용기 재사용’은 30.28%로 뒤를 이었다. 별문제가 없을 것이라고 응답한 설문 참여자는 불과 0.92%로 집계됐다.

보건ㆍ위생 문제 이 외에 발생 가능한 보안ㆍ안전 문제로는 ‘대용량 용기 라벨과 다른 제품 사용’이 40.75%로 거의 절반에 가까운 응답률을 보였으며, ‘독극 물질을 투입하는 것’이 36.64%, ‘어메니티를 개인 용기에 펌핑하여 절도하는 행위’가 20.78%로 그 뒤를 이었다.

이 밖에 호텔에 있는 대용량 공용 용기가 위생적으로 관리될 것이라고 생각하지 않는 시장 소비자 응답률이 무려 82.24%로 집계되어 호텔 측의 객실 관리에 대해 염려스러운 시선을 보내는 것으로 나타났다.

특히 대용량 용기가 비치되어 있는 호텔에 투숙할 것이라고 응답한 시장 소비자는 전체 응답률 대비 7.98%에 불과해 해당 규제에 회의적인 태도를 보이는 것으로 나타났다.

