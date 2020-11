제17회 온라인 예산황토사과축제 성황리에 종료

충남 예산군이 후원하고 예산능금농협에서 주최·주관한 제17회 예산황토사과축제가 온라인 누적 조회수 20여만회를 기록하며 22일 성황리에 종료됐다.

예산황토사과축제는 1983년부터 개최하고 있는 예산군의 대표 농·특산물 축제로, 군을 대표하는 과일인 황토사과와 우수 농산물을 널리 알리기 위해 11월 21일부터 22일까지 2일간의 일정으로 개최됐다. 올해는 코로나 19로 인해 철저한 방역 수칙을 준수하는 가운데 온라인과 비대면을 강조한 방식으로 진행됐다.

온라인을 통해 진행된 프로그램으로는 예산황토사과축제 홍보를 위한 뮤직비디오 공연과 미스트롯 홍자, 신성과 함께 하는 개막 퍼포먼스와 미스트롯 한가빈의 축하 공연, 사과를 활용한 다양한 요리 프로그램 등이 유튜브를 통해 생중계됐다.

이틀 동안 실시간으로 송출된 프로그램을 유튜브를 통해 약 1만 6000여명이 시청한 것으로 나타났으며, 누적 조회수도 20여만명이 넘는 것으로 잠정 집계됐다.

특히 올해 처음으로 시도된 ‘온라인 사과·배 품평회’는 매년 개최하는 사과·배 품질 경영 대회를 온라인을 통해 실시한 것으로 과수농가의 경쟁력 제고와 사과와 배의 우수성을 알렸고 예산군과 당진시 90여개의 농가에서 100여점 이상이 출품작이 접수돼 뜨거운 열기를 실감할 수 있었다는 설명이다.

또한, 축제를 통한 오프라인 판매와 함께 황토사과 쇼핑몰과 유튜브에서 ‘라이브 커머스’ 방식으로 온라인에서도 판매가 진행됐고 군은 축제 종료 이후에도 홈페이지를 통해 지속적으로 농산물 판매를 추진할 계획이다.

제17회 온라인 예산황토사과축제는 코로나19의 장기화와 태풍, 긴 장마로 인한 작황 불황까지 겹쳐 힘든 시기를 겪고 있는 과수농가들에 활기를 불어넣고 황토사과의 우수성과 예산군의 농·특산물을 함께 홍보, 판매해 포스트 코로나 시대 새로운 특산물 축제의 방향을 제시했다는 평가를 받았다.

권오영 예산능금농협조합장은 “코로나19로 인해 비대면 방식으로 축제를 처음 시도했음에도 많은 분이 관심을 가져주시고 참여해 주셔서 진심으로 감사드린다”며 “올해의 성과 평가 분석을 통해 내년에 개최되는 18회 예산황토사과축제에서는 예산을 대표하는 우수한 품질의 황토사과와 농·특산물을 올해보다 더 많이 선보이고, 알릴 수 있는 풍성한 축제가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

예산능금농협은 오프라인 홍보관과 홈쇼핑 판매 행사 등 연계 행사가 마무리 되는 대로 온·오프라인 성과를 종합 집계할 예정이며, 참여 농가를 비롯한 방문객들에 대한 만족도 조사 결과를 종합적으로 분석해 축제의 잘못된 점과 잘된 점을 평가해 향후 축제 개최 시 이를 적극적으로 활용할 계획이다.

