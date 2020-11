성북구 따뜻한 겨울맞이 김장나눔 활동 진행 중

월곡2동 새마을부녀회, 배추 160여포기 담가 어려운 어르신 가정에 전해...길음1동 성북제일새마을금고, 손수 김장한 김치 길음동 내 200여 저소득 가구에 전달

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)에서 김장철을 맞아 김장 나눔 행사가 한창이다.

지난 18일에 월곡2동 새마을부녀회(회장 신현화) 회원들이 겨울철 돌봄이 필요한 지역내 어르신들을 위해 동 주민센터 뒤뜰에 모였다.

회원들은 배추 160여 포기를 다듬고 양념소를 넣어 손수 담근 김치를 지역 내 홀로 지내거나 만성질환을 앓고 있는 어르신 60여 가구에 전달했다.

신현화 새마을부녀회 회장은 “김장철 이웃 간에 김치를 나눠 먹던 아름다운 전통문화가 확산되길 바라며, 동시에 어려운 이웃에게 따뜻한 겨울나기를 위한 작은 선물이 되길 바란다”고 말했다.

19일 성북구 길음1동 성북제일새마을금고에서도 ‘2020 사랑의 김장 나눔 행사’를 개최해 이웃 사랑에 앞장섰다.

새마을금고 어머니회가 정성껏 담근 김치로 길음1, 2동 내 저소득 주민 200여 가구에 훈훈함을 전했다.

이날 앞치마를 둘러메고 김장에 참여한 이승로 성북구청장은 “지역사회 내 취약계층을 위해 성북제일새마을금고가 앞장서 주신 것에 무척 감사드린다”며 “코로나19로 힘든 시기에 이웃의 정이 듬뿍 담긴 김치가 주민들에게 희망과 위로가 되기를 바란다”고 말했다.

황하연 성북제일새마을금고 이사장은 “저희 성북제일새마을금고에 보내주신 따뜻한 성원을 외부활동이 어려운 이웃에게 작게나마 보답하게 돼 기쁘고, 앞으로도 지역 주민이 따뜻하게 겨울을 보낼 수 있도록 지속적으로 봉사활동을 펼치겠다”는 의지를 밝혔다.

