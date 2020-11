TS트릴리온, 프리미엄 셀프 염색 ‘TS더착한염색’ 출시

국내 탈모샴푸 시장 부동의 1위 브랜드 ‘TS샴푸’를 제조 판매하는 TS트릴리온(대표 장기영)이 프리미엄 셀프 염색 ‘TS더착한염색’을 새롭게 선보인다고 밝혔다.

신제품 ‘TS더착한염색’은 인기 상품 ‘TS착한염색’이 갖춘 강점에 하이드롤라이즈드쌀단백질을 더한 제품으로, 두피와 모발 건강에 도움을 준다.

화학 성분인 PPD(파라페닐렌디아민)이 배제돼 사용 시 두피와 모발의 부담을 덜어주며, 염색약 특유의 자극적인 냄새가 적다. PPD는 두피, 손 등을 통하여 흡수되며, 공기 중에 미세하게 떠다니며 눈 등을 자극해 눈 시림 현상 등을 유발하기도 한다.

제품에는 TS트릴리온의 특허 성분인 약모밀(어성초)추출물(특허 제 10-2020-0105353호)과 물푸레나무추출물(특허 제 10-2093708호)이 함유되어 두피 건강을 케어하고 유ㆍ수분 밸런스 관리에 도움을 준다. 이외에도 창포뿌리추출물, 알로에베라잎추출물, 병풀추출물 등 식물 유래 성분을 비롯하여 올리브오일, 동백나무씨오일 등 에센셜 오일과 알지닌, 메티오닌의 단백질 성분이 함유되어 한층 마일드한 염색 시술과 동시에 모발을 보호하고 윤기 있는 머릿결로 케어할 수 있다.

컬러는 ▲3호 자연갈색 ▲5호 자연흑갈색 ▲7호 연한갈색 3가지로 구성된 새치머리용과 ▲8호 밝은황갈색 총 4가지의 자연스러운 색상으로 구성되어 새치 커버에서 멋 내기 염색까지 동시에 할 수 있다.

TS트릴리온 장기영 대표는 “새롭게 출시하는 ‘TS더착한염색’은 고객님들께 더 큰 만족감을 드리기 위하여 고급 염료제를 기본으로 단백질 성분을 다량 함유하여 염색 후 모발 보호 효과가 우수하다. PPD 성분을 배제하여 냄새에 민감한 고객님들도 안심하고 사용할 수 있다. 또한, 식물에서 유래한 성분이 함유되어 두피, 모발 부담 없이 누구나 손쉽게 셀프로 염색할 수 있도록 고안한 제품이다”라고 말하였다.

TS트릴리온이 새롭게 선보이는 ‘TS더착한염색’은 TS트릴리온 공식 온라인몰과 탈모닷컴에서 만나볼 수 있다.

한편, TS트릴리온은 ‘Trust TS’ 슬로건 아래 신뢰(Trust)를 핵심 키워드로 1,000만 탈모인들이 더 이상 탈모 때문에 고민하지 않길 바라는 숭고한 마음과 염원을 담은 대표 브랜드 ‘TS샴푸’와 이윤을 추구하기 보다 국민 건강을 최우선 목표로 최대한 낮은 가격에 선보이는 ‘TS마스크’를 비롯하여 헤어 케어, 기능성 화장품, 헬스&리빙 및 건강기능식품 시장에 소비자가 안심하고 사용할 수 있는 다양한 제품을 선보이며 건강생활 전문 브랜드로 자리매김하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr