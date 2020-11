거창군, 대기환경보전법 개정 놓고 업체 간담회 열어

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 11월 20일 창포원 회의실에서 비금속광물 제조·가공업과 건설폐기물 중간처리업 대표자 10여명을 대상으로 간담회를 가졌다.

거창군은 대기환경보전법 시행규칙 개정내용을 설명하고, 사업장에서 발생하고 있는 각종 위반사례를 소개하면서 위법 사항이 발생하지 않도록 업체 관리를 철저히 해 줄 것을 당부했다.

2020년 1월 1일부터 시행된 ‘대기환경보전법’ 시행규칙은 최근 미세먼지가 사회적 이슈로 대두됨에 따라 이에 대한 저감 대책 추진을 위해 대기 배출시설이 확대되고 오염물질에 대한 배출허용기준이 강화되는 등 대기 배출사업장에 대한 관리기준이 강화됐다.

배출시설 범위에 새롭게 포함된 시설은 유기질 비료 제조시설, 탄화시설, 동물장묘시설, 흡수식 냉·온수기, 입자상 물질과 가스상 물질 발생 시설 중 습식시설, 가열·성형시설 등이 있다.

거창군은 관련법 개정에 따른 이행사항을 관리하면서 사업장 환경관리에 대한 지도점검도 강화해 나갈 계획이다.

