에듀윌 공인중개사 부산해운대학원, 1년만에 동차 합격 해낸 주부 수강생 '화제'

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규) 공인중개사 부산해운대학원의 한 주부 수강생이 이번 31회 공인중개사 시험에서 1년만에 동차 합격을 해 화제를 모았다.

이번에 합격했다는 주부 수강생은 “2019년 11월, 에듀윌 공인중개사 부산해운대학원에서 진행된 설명회에서 교수님의 진심 어린 조언을 시작으로 정확히 1년 만에 동차로 합격했다”면서, “공부할 땐 힘들었지만, 그동안 힘들었던 시간을 모두 보상받는 기분”이라고 소감을 밝혔다.

출산과 육아 등으로 건강이 좋지 않은데다가 오랜만에 하는 공부가 힘들었지만, 포기하지 않고 습관처럼 공부하려고 노력했다. 특히 학원에서 공부하며 몰입하는 시간에는 오히려 불안감이 사라졌다고도 전했다.

이어, 본인의 합격 비법에 대해서는 부산해운대학원 매니저님과 교수님이 각 시점마다 알려주시는 공부 방법을 암기하듯이 외우고 그대로 따라하려고 노력했다. 알려주신 방법대로 한 게 좋은 결과를 얻게 된 비법인 것 같다고 말했다.

매달 모의고사에 응시했던 것도 합격하는데 큰 도움이 됐다고 밝혔다. 시간이 지날수록 시험에 적응하게 됐고, 그 덕분에 시험 당일에도 떨지 않고 침착하게 모든 과목을 잘 치를 수 있었다고.

에듀윌 공인중개사 부산해운대학원은 수강생 한 명, 한 명의 학습 상황과 환경 등을 고려하여 그에 적합한 맞춤형 학습 방법을 제시해준다. 또, 공부 중 지치거나 성적이 오르지 않아 힘들어 하는 수강생들이 끝까지 포기하지 않고 다시 공부에 매진할 수 있도록 집중 관리해준다.

이와 같은 세심한 수강생 케어로 많은 에듀윌 공인중개사 부산해운대학원 수강생들이 합격을 경험했으며, 입소문을 타고 많은 공인중개사 수험생들이 부산대학원을 찾고 있다는 후문이다.

이번 31회 주부 합격생이 공인중개사 자격증 시험에 입문하게 된 계기가 바로 부산해운대학원 설명회였다. 이후, 정확하게 1년 만에 합격이라는 좋은 결실을 맺을 수 있었다. 이번 11월에도 에듀윌 공인중개사 부산해운대학원의 설명회가 개최된다.

오는 29일(일), 오후 1시에 교수진과 전문 매니저가 설명회를 이끌어가는 공인중개사 직영학원 설명회가 예정돼 있다. 참석만 해도 무료수강권 및 수강할인권 등 푸짐한 선물을 증정한다. 참가 신청은 에듀윌 공인중개사 홈페이지 또는 부산해운대학원에 전화로 신청이 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr