지하철 7호선 연장 '도봉산~양주옥정' 2025년 완공된다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 서울 동북부와 의정부 탑석역을 거쳐 양주 고읍지구를 연결하는 '지하철 7호선 연장 도봉산~옥정 광역철도'의 전 구간 개통이 탄력을 받게 됐다.

경기도는 국토교통부 대도시권광역교통위원회가 23일 도봉산~옥정 광역철도 전 구간에 대한 사업계획을 승인했다고 24일 밝혔다.

'도봉산~옥정 광역철도사업'는 서울시 7호선 도봉산역에서 장암역과 의정부경전철 탑석역을 경유해 양주시 고읍지구까지 연결하는 총 15.1km 구간의 단선 전철을 건설하는 사업이다. 총 사업비는 7562억원이며, 3개 정거장이 신설ㆍ개량된다.

도는 이번 사업계획 승인에 따라 향후 관련 인ㆍ허가 등의 절차를 거쳐 '1공구'과 '3공구' 시공사 선정 후 2025년 하반기 준공을 목표로 올해 말 공사에 들어간다.

1공구는 서울시 도봉동과 의정부시를, 3공구는 의정부시 자금동과 양주시 고읍동을 잇는 구간이다.

의정부시 송산동과 자금동을 연결하는 '2공구'는 지난해 12월 공사가 시작됐다.

도봉산~옥정 광역철도가 완전 개통되면 양주시 고읍지구에서 의정부 민락ㆍ용현ㆍ장암을 거쳐 7호선 도봉산역까지 환승 없이 지하철을 이용할 수 있다.

또한 환승 거점인 탑석역에서 의정부경전철과의 환승이 가능해져 의정부시 구도심의 교통편의 증대에도 기여할 전망이다.

특히 양주와 의정부 지역에서 서울 동북부로 이동하는 출퇴근 시간이 최대 30분가량 단축되고, 승용차 통행 수요가 줄어 기존 서울시내로 진입하는 주요간선 도로의 통행여건 등 경기 동북부지역의 교통여건이 크게 개선 될 것으로 도는 기대하고 있다.

도 관계자는 "도봉산~옥정 광역철도는 10여 년간의 노력 끝에 세 차례 예비타당성조사를 통해 어렵게 이뤄낸 사업"이라며 "운행노선, 운행방식 등 수많은 논의와 다양한 대안 검토 과정을 거쳐 얻어낸 값진 결과인 만큼, 철저하게 준비해 차질 없이 착공되도록 노력하겠다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr