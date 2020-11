연기금 올릭스와 씨에스베어링 4일 연속 순매수, 오늘 연속순매수 종목은?

빅데이터를 기반으로 주식 투자 정보를 분석하는 인공지능 투자비서 AI라씨로에 따르면, 23일 투신은 코스피 시장에서 한국조선해양(102,000원, 6.47%)를 22,713주 순매수 했다. 이날 투신이 한국조선해양를 순매수한 금액은 22.88억원으로 전체 거래의 1.99%에 해당된다.

연기금은 코스닥 시장에서 에스티팜(79,000원, 10.03%)를 81,127주 순매수 했다. 23일 연기금이 에스티팜를 순매수한 금액은 61.67억원으로 전체 거래의 6.8%에 해당된다. 한편 연기금은 올릭스와 씨에스베어링, 케이엠더블유를 4일 연속 순매수하고 있는 것으로 드러났다.

한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 22,550 전일대비 1,000 등락률 +4.64% 거래량 13,053,722 전일가 21,550 2020.11.24 15:30 장마감 관련기사 한국전력, 풍력에너지 테마 상승세에 0.69% ↑외국인, 3주 연속 '사자'…반도체 순매수 지속한전-예술의전당, 문화예술 업무협력 close , 에이비프로바이오 에이비프로바이오 195990 | 코스닥 증권정보 현재가 3,000 전일대비 115 등락률 +3.99% 거래량 291,223,944 전일가 2,885 2020.11.24 15:30 장마감 관련기사 비싼 치료제 이제 그만! 긴급승인 소식에 출시 임박!제가 간다고 했죠? 치료제 임상소식 다시한번 더 드립니다!긴급사용 승인 임박! 국내 치료제 지금 잡아야 올라갑니다! close , 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,740 전일대비 190 등락률 -2.74% 거래량 60,663,544 전일가 6,930 2020.11.24 15:30 장마감 관련기사 삼성중공업, 이시간 주가 +0.87%.... 최근 5일 개인 746만 9163주 순매수“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정삼성중공업, 조선 테마 상승세에 5.05% ↑ close , 코디엠 코디엠 224060 | 코스닥 증권정보 현재가 544 전일대비 73 등락률 +15.50% 거래량 487,829,704 전일가 471 2020.11.24 15:30 장마감 관련기사 코디엠, 검색 상위 랭킹... 주가 19.11%“LG화학” 급등하는 이유! 삼성전자에 이어 시원하게 말씀드립니다!!제가 간다고 했죠? ‘삼성전자’ 주가상승의 비밀! 딱 하루만 드립니다 close , 고바이오랩 고바이오랩 348150 | 코스닥 증권정보 현재가 42,850 전일대비 2,150 등락률 -4.78% 거래량 13,890,392 전일가 45,000 2020.11.24 15:30 장마감 관련기사 고바이오랩, 주가 4만 7350원.. 전일대비 5.22%긴급사용 승인 임박! 국내 치료제 지금 잡아야 올라갑니다!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close

