12월 4일 토즈 스터디카페 사업 설명회 개최

국내 최초 공간 서비스 그룹 토즈는 오는 12월 4일(금) 토즈 스터디카페 사업설명회를 진행한다고 전했다. 토즈는 지난 7월 말 삼성동 코엑스에서 열린 프랜차이즈 박람회에 토즈 스터디카페 현장 상담 신청이 400건이 넘었던 만큼 이번 프랜차이즈 박람회에도 많은 예비 가맹점주들의 방문이 있을 것으로 예상했다. 코로나 19 재확산으로 인해 한 차례 프랜차이즈 박람회 일정이 연기된데다, 유례 없는 불황에도 견고히 매출을 올리고 있는 무인 스터디카페에 대한 예비 가맹점주들의 관심이 뜨겁기 때문이다.

지난 11월에 진행한 토즈 스터디카페 사업설명회에서는 당일 현장에서 협약이 체결됐을 정도로 스터디카페에 대한 현장의 반응이 뜨거웠다. 또한, 지난 5월 토즈의 스터디카페 1호점을 오픈 한 송도신도시센터 가맹점주는 가맹개설팀과 함께 현재 2호점 상권을 물색 중이다. 토즈의 최초 스터디카페 런칭이라는 부담감에다 오픈 당시 코로나 19 팬더믹이 한창이었던 어려운 상황에서도 토즈 스터디카페 송도신도시센터는 오픈 3주 만에 만석을 달성했다. 그리고 지난 달에는 2호점 추가 오픈을 결심할 정도로 스터디카페 운영에 호황을 맞고 있다. 그 외에도 토즈 스터디센터 공덕2센터는 스터디센터가 있는 동 건물 내 스터디카페를 입점시킴으로써 고객견인과 매출증대 두 마리 토끼를 잡고 있다.

이번 토즈 스터디카페 사업설명회는 12월 4일(금) 신논현역 부근에 위치한 토즈모임센터에서 오전 11시와 오후 7시 각각 두 차례에 걸쳐 진행된다. 사업설명회 사전 신청은 토즈 공식 홈페이지 내 창업 안내 페이지 또는 전화로 3일(목) 오후 5시까지 신청하면 된다. 코로나 19로 인해 보다 안전하고 프라이빗한 가맹 상담을 원하는 예비가맹점주는 소규모로 진행되는 토즈의 스터디카페 사업설명회가 합리적인 선택지가 될 것으로 기대된다.

한편, 토즈는 오는 26일부터 28일까지 3일간 코엑스에서 개최하는 프랜차이즈 박람회에 참가할 예정으로, 현장에서도 토즈 가맹개설팀과의 스터디카페 1:1 상담이 마련되어 있다.

