제일전기공업, 6년연속 ‘품질경쟁력 우수기업’ 선정

국내 최대 전기배선기구 제조기업 제일전기공업(대표 강동욱)이 지난 19일 산업통상자원부 국가기술표준원이 주최하고 한국표준협회가 주관하는 ‘제46회국가품질경영대회’ 에서 6년 연속 ‘품질경쟁력 우수기업’으로 선정됐다고 밝혔다.

품질경쟁력 우수기업이란 원가 절감, 생산성 향상, 품질 향상을 통해 고객 만족도를 지속적으로 높이며, 탁월한 경영성과를 이뤄 국가산업 경쟁력 향상에 기여한 기업을 표창하는 제도다.

제일전기공업은 전략ㆍ관리 시스템, 기업문화, 인재양성, 품질 시스템 등 13개 평가 항목에 대해 품질 전문가 69명이 현지 심사를 거쳐 종합점수 결과로 총 9등급중에 3등급이라는 높은 평가를 획득하여 올해 6년연속 수상의 영광을 안았다고 밝혔다.

지난 2010년부터 4차산업혁명과 흐름을 같이하는 가정용 스마트 배전기기를 개발하여 고부부가가치 제품을 선보이며 지속적으로 성장해온 제일전기공업은 가정내 전기배선을 책임지는 제품의 특성상 사용자의 안전과 편의성을 동시에 확보해야 하기에 안정적인 품질확보를 회사 최우선 목표로 일하고 있다고 설명했다.

강동욱 제일전기공업 사장은 “지금 제일전기공업의 주요제품은 IOT기술기반의 스마트홈 구축의 핵심적 부분을 차지한다”며 “전문성 강화를 통해 제품의 안정성과 가정내 전기안전을 책임진다는 사명감으로 품질혁신에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

올해로 46회를 맞은 국가품질경영대회는 제조 및 서비스 산업에서 품질향상, 원가절감, 생산성 향상 등 탁월한 품질경영 활동으로 국가경쟁력 향상에 기여한 공로자 및 기업을 표창하고, 성과가 우수한 현장근로자와 기업이 한자리에 모여 산업발전 및 국가경쟁력 강화의 의지를 다지는 상생교류의 장이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr