전남도교육청 ‘올해의 과학교사상’ 교사 5명 선정

지난 2003년부터 개최한 ‘올해의 과학교사상’은 과학교육 활성화와 과학문화 확산에 공헌한 교사에게 주는 상으로 교사의 노벨상으로 불리고 있다.

도교육청이 추천한 8명의 과학교사 중 ▲복내초등학교 박은영 ▲오룡초등학교 서화형 ▲함평중학교 임용이 ▲여수고등학교 문샛별 ▲해룡고등학교 윤영식 교사가 수상의 영예를 안았다.

시상식은 내달 4일 서울에서 열릴 예정이며, 수상자에겐 과학기술정보통신부 장관상과 상금 500만원 국내 및 해외 학술시찰 연수기회가 제공된다. 또 수상자 소속 학교는 지원금 200만원이 지급된다.

이현희 미래인재과장은 “전남과학교육의 저력은 올해 수상자뿐 아니라 학생을 위해 헌신하고 과학 전문성을 신장하는 과학 교사들 덕분”이라며 “이들이 과학교육활동에 더욱 전념할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

