정세균 총리 "추미애, 열심히 잘하고 있어… 해임 건의 생각 안 해"

[아시아경제 장효원 기자] 정세균 국무총리가 야권 및 일각에서 제기된 추미애 법무부 장관 해임 요구와 관련해 “해임 건의 같은 것은 생각하지 않고 있다”고 밝혔다.

정 총리는 23일 KBS 라디오 인터뷰에서 ‘총리가 추 장관 해임을 건의하라는 보수 언론의 사설을 어떻게 보는가’라는 질문에 이같이 답했다.

그는 "총리로서 마땅히 해야 할 도리는 해야 한다"며 "추 장관은 검찰개혁을 열심히 잘 하고 있다. 그래서 제가 격려를 많이 하고 있다"고 말했다.

앞서 지난 11일 정 총리는 윤석열 검찰총장과 갈등을 빚고 있는 추 장관에게 “좀 더 점잖고 냉정하면 좋지 않겠나”라고 당부한 바 있다. 하지만 이번에는 사실상 추 장관을 옹호했다는 분석이 나온다.

한편 정 총리는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 확보와 관련해 “협상을 차분히 하고 있으니 정부를 믿고 기다려주면 결론을 소상히 보고할 것”이라고 설명했다.

