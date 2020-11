여야, 공수처장 추천위 다시 열기로…朴의장 "빠른 시일내 재논의"

野 "야당도 동의할 수 있는 후보 나올 때까지 추천위 열어야"

與, 공수처법 개정안 심사는 25일 예정대로 진행키로

朴의장 "추천위에 영향 미칠 행동 하지말라" 경고

[아시아경제 김혜민 기자] 여야는 23일 박병석 국회의장의 중재 속에 고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보 추천위원회를 다시 열기로 했다.

박 의장은 이날 오후 더불어민주당 김태년·국민의힘 주호영 원내대표와 회동을 가진 뒤 기자들과 만나 "공수처장 후보 추천위를 빠른 시일 내 재소집해서 재논의할 것을 요청했다"며 "저의 제안에 대해 여야 원내대표의 이의는 없었다"고 전했다. 그는 "회의 소집에 따른 구체적 문제는 바로 수속을 밟겠다"고 덧붙였다.

여야가 박 의장의 요청을 수용하면서 후보 추천위는 다시 가동될 것으로 보인다. 다만 추천 작업부터 새로 진행될지, 기존 추천된 후보들을 놓고 재논의를 이어갈지, 추천위를 언제까지 운영할지 등 갈등 요소가 남아있어 추천위 논의 과정이 순탄할지는 미지수다.

주 원내대표는 이날 회동 직후 기자들과 만나 "국민의힘은 공수처법 취지대로 야당도 흔쾌히 동의할 수 있는 후보가 나올 때까지 추천위를 계속하는 노력을 해야한다고 강하게 요구했다"고 기존 입장을 고수했다.

김 원내대표 역시 "어떠한 경우에도 야당의 의도적인 시간 끌기 때문에 공수처가 출범 못하는 경우가 없도록 하겠다"고 갈등을 표출했다. 민주당은 25일 야당의 비토권(거부권)을 없애는 공수처법 개정안 논의를 예정대로 진행하겠다는 방침이다.

이에 박 의장은 여야 원내대표들에게 "각자 추천된 후보들에게 영향을 미칠 수 있는 행위를 하지말라"고 요청했다고 한민수 공보수석이 전했다. 한 수석은 "후보에 대한 평가를 서로 하지 않았음 좋겠다는 말씀"이라며 "여야, 상대 후보들에 대한 평가나 일체에 지적되는 부분을 거론하지 말라는 의미"라고 설명했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr