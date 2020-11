전 세계 이산화탄소 농도 최고치 기록…WMO "코로나 영향 미미"

산업화 이전 보다 48% 증가

전년도 대비 2.6ppm 증가

10년 동안 증가율 보다 높아

[아시아경제 이현주 기자] 전 세계의 이산화탄소 농도가 최고치를 기록했다. 산업화 이전인 1750년보다 48% 증가한 수치다.

기상청과 세계기상기구(WMO)는 '온실가스 연보'를 통해 2019년 전 지구 이산화탄소 농도를 410.5ppm으로 발표했다. 전년보다 2.6ppm 높아졌다.

전 세계 최근 10년 동안 이산화탄소 증가율은 2.37ppm이었으나 2019년은 전년도 대비 2.6ppm 증가를 나타냈다.

WMO는 올해 신규 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인위적인 이산화탄소 배출이 감소했을 것으로 추정했으나 대기 중 변화는 미미할 것으로 예상했다. 연보에서 WMO는 "온실가스 저감으로 인한 기후 영향은 최대 수십 년 후에 나타나므로 온실가스 배출 감소 노력을 빨리할수록 온난화 효과를 더 빨리 줄일 수 있다"고 밝혔다.

페테리 탈라스 WMO 사무총장은 "과학에 기반한 기후 행동이 필요하다"고 강조했다. 박광석 기상청장은 "전 세계 기상청들과 함께 온실 가스 증가 감시, 배출원 추적, 이로 인한 기후변화 현상을 예측에 더욱 매진할 것"이라고 말했다.

