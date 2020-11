디자인 플랫폼 디깅(digging), 디자인 중심으로 폭넓은 비즈니스 기회 제공

지역의 대표적 디자인 기업으로 자리 잡은 디자인:선(이장우 대표)이 (재) 대구경북디자인센터, (사) 대구경북디자인기업 협회와 함께 경쟁력 있는 디자인 전문 기업의 제품과 예비창업자, 디자이너들의 상품을 선별하고 지역 상공인들과 함께 디자인 산업의 자생력을 강화하기 위한 플랫폼 개발을 진행하고 있다.

이번에 진행되는 플랫폼은 네이밍을 digging ‘디깅’으로 정하고 올해 정식 론칭을 목표로 개발이 진행 중이다. 디깅은 숨겨진 보물을 찾아 발굴하고 가치 있는 빛나는 제품으로 만들어낸다는 의미이다. 국내외 저명 디자이너 및 학자, 지역 디자인 산업을 이끌고 있는 (사) 대구경북디자인기업 협회 회원사 등이 디깅을 통해 경쟁력 있는 상품을 찾아내어 소개하고 탄탄한 네트워크를 형성하여 지역 경제 및 디자인 산업 발전을 견인한다.

디깅만이 가지고 있는 대표적인 특징은 바로 디자인 진단 시스템이다. 산업디자인, 브랜드 디자인, 패키지 디자인, 아이템 설명, 지적재산권의 5가지 분류로 제품 및 디자인에 대해 종합적인 평가를 진행한다. 각 분류별 설계된 평가항목을 리커트 방식을 통해 진단하여 제품에 대한 가치를 더욱 높일 수 있으며 자문도 함께 이루어져 상품의 발전 방향도 설정해 볼 수 있는 기회도 제공된다.

디깅은 단순한 상품의 판매뿐 아니라 디자이너를 꿈꾸는 예비 디자이너들에게도 자신의 디자인을 소개할 수 있는 기회를 제공한다. 이들은 자신의 디자인을 소개할 수 있으며 디자이너를 필요로 하는 다양한 업종의 기업들에게 홍보할 수 있는 기회로 활용할 수 있다.

디깅은 제품뿐만이 아니라 디자인 산업 전반을 주목한다. ‘D-Maning’ 코너를 통해 디자이너를 소개하기도 하고, 국내외 다양한 디자인 이슈를 소개한다.

또한 이용자 사이에 다양한 협력의 기회도 제공한다. 관심 있는 디자인 또는 제품에 대해 제안 기능으로 단순한 제품 구매가 아닌 확장된 사업 제안을 통해 가치를 높일 수 있다.

관계자는 “ 디깅은 디자인을 중심에 두고 이를 통한 전반적인 산업 생태계를 한 단계 발전시키고자 하는 것이다. 제조기업, 디자인기업, 예비 디자이너, 소비자가 모두 어우러져 함께 성장하는 경제 환경을 만들어 가고 다양한 역할들이 함께하며 책임 있고 공정한 가치를 실현하는 것”이라면서 “디자인 전문 기업이 디자인 산업의 활성화를 위해 직접 내딛는 도전이 지역 경제를 넘어 대한민국 경제 활성화에 기여할 수 있기를 기대한다”고 전했다.

