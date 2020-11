GS네트웍스(GS포스트박스)의 ‘BOX25’ GS프레시몰과 제휴, 다양한 경품 이벤트 실시

GS네트웍스(GS포스트박스)의 냉장&상온 무인 택배함 서비스 ‘BOX25’가 GS프레시몰과 제휴하여, 다양한 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

‘BOX25(박스25)’는 냉장기능이 도입된 신개념 무인 택배보관함 서비스로 냉장보관 기능으로 인해 신선상품을 택배로 받을 경우 보다 신선한 상태를 최대한 유지하여 택배를 수령할 수 있으며, 고객이 택배 픽업장소를 GS25 편의점으로 선택을 하면 BOX25로 보관되어 원하는 시간에 찾아 갈 수 있는 특징이 있다.

또한 택배의 도착부터 수령까지 별도의 근무자의 대면 접촉이 없는 언택트 서비스로 이용이 가능하다.

본 이벤트는 GS네트웍스에서는 GS프레시몰과 제휴하여 ‘BOX25 100% 당첨이벤트’를 실시한다. GS프레시몰에서 온라인 주문 후 BOX25로 픽업시 자동 응모가 되며, 추첨을 통해 샤넬 핸드크림(25명), GS프레시몰할인쿠폰 1만원(200명)과 CAFE25(전원 증정) 등 다양한 경품이 제공된다.

그리고 조보아 편택트 라이프 영상공유 이벤트는 GS포스트박스 홈페이지에서 댓글로 참여할 수 있다. GS25모바일상품권5천원(100명), GS25모바일상품권2천원(1,000명), 반값택배 200원 할인쿠폰을 100%로 증정한다.

GS포스트박스 관계자는 “이번 제휴 이벤트로 GS프레시몰에서 신선한 제품을 안전하게 택배로 수령함을 동시에 다양한 경품도 받을 수 있도록 많은 참여를 부탁한다”고 전했다.

이번에 진행되는 두 이벤트 모두 11월 23일부터 오는 12월 22일까지 진행이 되며, 보다 자세한 내용은 GS포스트박스 공식 홈페이지에서 확인 할 수 있다.

