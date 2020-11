차기 서울시장, 박영선 18.3%·나경원 17.9% 박빙 "인지도·여성 강점"

다만 '적합한 후보 없다' 응답이 35.6%...설날 이후 본격화될것

[아시아경제 원다라 기자] 차기 서울시장 후보 지지율 조사에서 박영선 중소벤처기업부 장관, 나경원 전 미래통합당 의원이 박빙인 것으로 나타났다.

윤태곤 더모아 정치분석실장은 23일 오전 CBS 라디오에서 지난 20일과 21일 서울시 19세 이상 성인남녀 1만 4352명에게 통화를 시도한 서울시장 후보 적합도 조사에서 박 장관이 18.3%, 나 전 의원이 17.9%로 나타났다고 밝혔다.

이어 박주민 더불어민주당 의원(10.8%), 우상호 민주당 의원(6.3%), 금태섭 전 민주당 의원(6.1%), 국민의힘 소속 조은희 서초구청장(6.1%), 윤희숙 국민의힘 의원(5.9%), 이혜훈 전 자유한국당 의원(3/8%), 전현희 국민권익위원장(1%) 순이었다. 기타 다른 후보라는 응답은 7.9%, '적합한 후보가 없다'는 응답은 9.2%, '잘 모르겠다'고 응답한 사람은 6.8%였다.

다만 윤 실장은 "적합한 후보가 없다가 35.6%나 되기 때문에 (박 장관의) 지지율이 많이 앞선다고 하는데 이게 완전 대세론으로 다른 사람들을 다 꺾을만 하다 그렇게 보기는 어렵다"고 말했다.

이어 "아직까지 시민들 눈에는 서울시장 선거거 있지, 정도니까 그게 눈에 안 들어오는 것 같다. 실질적으로 들어오는 것은 설날 이후가 돼야할것"이라고 덧붙였다.

또 "1,2,3 등이 박영선, 나경원, 박주민이니까 여당 우세라고 하실수 있겠지만 총합으로 보면 야권이 약간 오차 범위 내에 앞선다"고 덧붙였다.

상대적으로 높은 지지율이 나온 개별 후보군 대해선 박 장관의 경우에는 "인지도, 지명도, 여성후보에 대한 강점현상으로 출발선상에서 앞서 있다"고 해석했으며, 나 전 의원도의 지지율도 "인지도, 지명도, 여성이라는 상징성"이라고 설명했다. 박 의원에 대해선 "친문 진영 대표성"이라면서 조 구청장에 대해선 "여야 지지층 떠나서 저 사람 일은 잘하는것 같은데 그런 느낌은 독보적"이라고 설명했다.

윤 실장은 '이번 서울시장 선거를 가를 주요 쟁점은 뭐라고 보나'라는 질문에 "정치적인 이슈하고 부동산 이슈가 가장 크고, 부산하고 엮여 가고 있어서 여성 후보들의 강세 현상은 나타날것"이라고 말했다.

한편 이번 설문조사 응답률은 7.1%, 무선 ARS 자동응답방식, 표본오차는 95%신뢰수준에서 ± 3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr