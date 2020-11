코로나 시대, 여행의 기술

'랜선 여행'으로 따뜻한 소통

[아시아경제 차민영 기자] '랜선 여행', '파리 콘셉트 호텔 패키지', '관광 비행'

언뜻 보면 유치해보이는 이색 체험들이 여행·호텔·유통업계를 뜨겁게 달구고 있다. 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 팬데믹(세계적 대유행)으로 하늘길이 언제 열릴 지 알 수 없게 된 상황. 코로나 블루를 이겨내기 위한 자신만의 '즐거움'이 절실한 때다.

22일 소셜네트워크서비스(SNS) 인스타그램에 해시태그(#) '랜선여행'을 검색 시 총 8만8000여개 게시물이 검색된다. '랜선여행중', '랜선여행_터키', '랜선여행_오스트리아', '랜선여행_유럽' 등의 게시물까지 합치면 숫자는 총 9만여건으로 늘어난다. 과거의 여행사진을 다시 올리는 글들이 대부분으로 여행지에서의 좋았던 추억을 공유하고 서로에게 위안을 주기 위한 목적이다.

무목적비행(관광비행) 상품들도 인기가 높다. 국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면, 이러한 목적지 없는 비행상품의 평균 탑승률은 85%로 나타났다. 지난달 23일 국내 항공사 중 가장 먼저 관광비행 상품을 개시한 제주항공은 B737-800 여객기 운용 좌석 121석이 만석을 기록했다. 11번가는 연충 자체 최대 쇼핑 행사인 '십일절'에서 제주항공과 함께 무목적비행 항공권을 선착순으로 특가 판매한 바 있다. 전체 인원을 11번가 한정해 항공기 한 대를 통째로 전세냈다. 최근 '무착륙 국제관광비행'이 1년 한시적으로 허가됨에 따라 대한항공, 아시아나, 제주항공, 진에어, 티웨이항공, 에어부산 등 6개사가 특별관광 상품을 준비 중이다.

여행 서비스 기업 마이리얼트립은 '현지 라이브 랜선투어' 서비스를 론칭했다. 홍콩, 스페인 바르셀로나, 이탈리아 베네치아 등 해외 여행지에서 가이드가 실시간으로 현지 모습을 중계하고 투어에 참여한 고객과 양방향 소통하며 진행하는 방식이다. '권승완·성예은 가이드의 스페인 바르셀로나' 상품의 경우 10월 17일~11월 22일 누적 후기 수가 64개에 달한다. 마이리얼트립은 아시아나항공과 제휴해 A380 항공기 국내선 관광 비행 후 밤에 랜선투어를 즐기는 '여행앓이 극복 프로젝트' 상품도 선보였다.

여행과 맞닿아 있는 호텔들 역시 발 빠르게 이 같은 소비자들의 체험 니즈에 착안한 마케팅에 나섰다. 프랑스, 태국, 영국 등 호텔 내부 공간에 콘셉트에 맞는 향수를 채우고 기프트 구성을 달리 한다. 여행하는 기분을 낼 수 있도록 비행기에서 먹는 듯한 기내식 타입의 푸드앤베버리지(F&B) 서비스를 제공하는 곳도 있다. 방역을 위해 라운지 동시 이용객 수를 제한하고 소독도 철저히 한다.

레스케이프 호텔이 오는 12월 1일 선보이는 '에어 레스케이프' 패키지는 프랑스 파리의 부티크 호텔에 여행온 듯한 느낌을 제공한다. 호텔 체크인 시 패키지 보딩 패스와 러기지 스티커를 준다. 에어 레스케이프 한정판 플라이트 키트 선물, 투고(To go) 기내식, 다양한 경험존, 면세점 기프트 바우처 등을 갖췄다. 특히 호텔 7층에 '에어 레스케이프 라운지'를 꾸몄다. 창 밖 에펠탑 도심 풍경을 배경으로 하는 포토존과 공항 라운지 콘셉트의 포토존이다. '메모 파리'의 향수로 호텔을 채우고 현대카드 트래블 라이브러리와 협업해 여행 도서를 비치했다.

JW 메리어트 서울은 '유어 드림 데스티네이션 어웨이츠' 캠페인 일환으로 태국의 인기 여행지 카오락의 한 호텔로 변신했다. 12월까지 제공하는 '태국 테마의 웰컴 베드 장식, 다이닝 세트 메뉴, 어메니티 세트 등을 제공한다. 어린이 투숙객을 위한 부채 선물과 함께 컬러링 키트 체험 상품을 옵션으로 제공한다. 6만원 추가 시 수영장 카바나에서 코코넛 워터와 태국 스타일의 샐러드, 망고 라이스, 스프링 롤 등을 즐길 수 있다.

내달 1일 재개관을 앞둔 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 인터컨티넨탈의 기반인 영국을 테마로 잡고 이색 패키지를 내놓았다. 객실에서 영국을 느낄 수 있는 '랜선 세계여행 패키지 ? 영국편' 패키지 상품을 12월 4일부터 판매한다. 영국의 인테리어 디자인 그룹 '1508 런던'이 참여해 완성된 신규 딜럭스 룸에서 전문 가이드와 실시간 소통하며 즐기는 생생한 영국 랜선 투어와 호텔 셰프 특제 기내식, 특별 제작한 트래블 패스까지 제공한다.

