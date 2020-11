환경부-권익위 '플라스틱 줄이기' 홍보활동 추진…"기후위기 대응"

[아시아경제 김보경 기자] 환경부와 국민권익위원회는 23일부터 다음달 13일까지 '탄소중립, 플라스틱 줄이기' 홍보활동을 펼친다.

이번 행사는 국민권익위에서 운영하는 국민정책참여 플랫폼 '국민생각함(idea.epoeple.go.kr)'에서 진행된다. 참여를 희망하는 국민들은 환경부가 마련한 플라스틱 사용량을 줄이기 위한 10가지 생활 수칙 중 실천 가능한 3가지를 선택하고 노하우를 공유하면 된다.

환경부는 자원순환 실천 플랫폼(www.recycling-info.or.kr/act4r)을 운영하고 있으며 이를 통해서도 플라스틱 줄이기 등 다양한 홍보활동을 하고 있다.

최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 온라인 쇼핑과 배달 증가로 1회용 플라스틱 폐기물이 늘어나고 있다. 환경부와 국민권익위는 생활 속에서 이산화탄소 배출을 줄이는 데 국민의 적극적인 참여와 협력이 필요하다고 보고 이번 플라스틱 줄이기 홍보활동을 추진했다.

홍동곤 환경부 자원순환정책국장은 "불필요한 자원의 낭비를 줄이는 것은 녹색전환과 기후위기 대응의 핵심"이라며 "이번 홍보활동으로 모든 국민이 환경보전과 자원순환사회 구현을 위해 동참할 수 있는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

양종삼 국민권익위 권익개선정책국장은 "지구온난화는 국민의 생명, 건강과 직결되는 문제"라며 "2050년 탄소중립 실현을 위해서는 국민 한 사람 한 사람이 장바구니 사용 등 플라스틱 줄이기를 일상화하는 것이 매우 중요하다"고 밝혔다.

