우주 SF 영화 '승리호' 넷플릭스行

"콘텐츠 유통에 대한 기존 환경과 디지털 사이 경계가 점차 허물어져"

조성희 감독의 영화 ‘승리호’가 넷플릭스 전파를 탄다.

넷플릭스는 이 영화를 단독 공개한다고 20일 전했다. 공개 시기는 밝히지 않았다. ‘승리호’는 제작비 240억원이 투입된 우주 SF 영화다. 애초 극장 상영을 노렸으나 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 개봉을 거듭 연기해왔다.

투자와 배급을 진행해온 유정훈 메리크리스마스 대표는 “전 세계에서 대규모로 유행하는 코로나19를 배제할 수 없었다. 콘텐츠 유통에 대한 기존 환경과 디지털 사이의 경계가 점차 허물어지고 있다”고 계약 배경을 설명했다. “후속적인 슈퍼 IP(지적재산) 확장에 박차를 가해 글로벌 시장에서의 성공 가능성을 높이는 기반을 조성하려면 더는 개봉을 연기할 수 없다고 판단했다”고 했다.

‘승리호’는 특정 세계관을 바탕으로 시리즈 영화는 물론 스핀오프 영상 콘텐츠, 웹툰, 게임 등 다양한 콘텐츠로의 IP 확장을 염두에 두고 만든 작품이다. 2092년 우주쓰레기 청소선 ‘승리호’ 선원들이 살상 무기로 알려진 인간형 로봇 도로시를 발견하고 위험한 거래에 뛰어드는 이야기를 그린다. 김태리, 송중기, 진선규, 유해진 등이 출연한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr