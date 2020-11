화이자 등 FDA에 긴급사용 승인 신청…"5000만 회분 백신 올해 안 준비"

다음 달 중순 긴급사용 승인 기대

코로나 백신 3상 임상시험 예방 효과 95%

[아시아경제 이현주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발 성과를 내고 있는 화이자와 바이오엔테크가 20일 식품의약국(FDA)에 자사 백신의 긴급사용 승인을 신청했다고 밝혔다고 20일 블룸버그와 AP통신 등이 보도했다.

화이자는 "FDA가 다음달 중순 긴급사용을 승인할 것으로 기대한다"며 "승인될 경우 신속히 유통될 수 있도록 움직일 예정"이라고 말했다. 화이자는 2500만명이 접종 할 수 있는 분량인 5000만 회분 백신을 올해 안에 준비할 수 있도록 한다는 계획이다.

긴급사용 승인은 공중보건 위기가 닥쳤을 때 의약품의 활용도를 높이기 위해 내리는 일시적 조치로, 정식 절차보다 승인 요건이 상대적으로 엄격하지 않다.

FDA는 백신 관련 문제를 논의하기 위한 회의를 다음 달 8~10일로 잠정 했다고 통신은 전했다.

앞서 미국 제약회사인 화이자와 독일 바이오엔테크는 자사가 개발 중인 코로나19 백신이 3상 임상시험 최종 분석 결과 감염 예방효과가 95%에 달하며, 안전성에서 큰 문제가 발견되지 않았다고 발표한 바 있다. 이는 종전 발표치인 90%보다 크게 상향조정된 수치다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr