[이슈 및 급등주] 종근당바이오, 대한전선, 종근당홀딩스..

라씨 매매비서가 오늘 분석한 급등주는 종근당바이오, 대한전선, 종근당홀딩스, 고바이오랩, 필룩스이다.

아무리 주목 받는 종목을 알고 있다고 하더라도 적절한 매도 타이밍을 놓친다면 수익을 실현하기 어렵다. 라씨 매매비서는 전 종목에 대한 AI매매신호를 제공할 뿐 아니라 관심 종목을 등록하면 최적의 타이밍에 맞춰 AI매매신호를 실시간으로 전송 받을 수 있다. 현재 라씨 매매비서는 로그인 없이 무료로 종목에 대한 AI매매신호와 정보를 조회할 수 있는 서비스를 제공 중이다.

[라씨 매매비서 오늘의 관심종목]

종근당, 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 1,240 전일대비 286 등락률 +29.98% 거래량 281,160,644 전일가 954 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 대한전선, 커뮤니티 활발... 주가 24.74%.대한전선, 전선 테마 상승세에 19.5% ↑【화제의테마】 여의도 전문가 추천 급상승 테마 4選 -무료 배포 중- close , 종근당바이오 종근당바이오 063160 | 코스피 증권정보 현재가 53,500 전일대비 12,300 등락률 +29.85% 거래량 1,202,027 전일가 41,200 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 종근당바이오, 슈퍼박테리아 테마 상승세에 5.1% ↑종근당바이오, 슈퍼박테리아 테마 상승세에 1.72% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-25일 close , 알서포트 알서포트 131370 | 코스닥 증권정보 현재가 16,500 전일대비 2,500 등락률 +17.86% 거래량 28,070,868 전일가 14,000 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 알서포트, 주가 1만 5750원 (12.5%)… 게시판 '북적'알서포트, 재택근무/스마트워크 테마 상승세에 11.79% ↑알서포트, 재택근무/스마트워크 테마 상승세에 10.21% ↑ close , 고바이오랩 고바이오랩 348150 | 코스닥 증권정보 현재가 38,000 전일대비 8,750 등락률 +29.91% 거래량 18,310,115 전일가 29,250 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 고바이오랩, 검색 상위 랭킹... 주가 11.97%오늘도 적중! 임상발표 소식에 ‘주가급등’! 후속 株 또 한번 발표합니다!고바이오랩, 주가 3만 250원.. 전일대비 -3.35% close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.