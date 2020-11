바이오시네틱스 "나노기술로 의약품 전문기업 성장"

기술력 토대로 세계 14개국에 나노 기술 특허 등록

[아시아경제 금보령 기자] "인류의 건강 및 삶의 질 향상을 위해 나노 플랫폼 기술을 개발하고 있습니다."

김갑식 바이오시네틱스 바이오시네틱스 281310 | 코넥스 증권정보 현재가 7,000 전일대비 10 등락률 +0.14% 거래량 1 전일가 6,990 2020.11.20 12:48 장중(20분지연) close 대표는 20일 아시아경제와 한 인터뷰에서 "우수한 나노 기술을 바탕으로 글로벌 1위 기업을 뛰어넘는 나노 의약품 개발 전문기업으로 성장하고 싶다"고 밝혔다. 바이오시네틱스는 나노 기술을 바탕으로 약물전달기술 및 개량신약 개발을 전문으로 하는 기업이다. 나노 기술은 기존·신규 의약품의 난용성을 해결하는 역할을 하고 있다.

바이오시네틱스의 나노 기술은 고형지질과 이산화탄소(CO₂)를 활용해 물성 및 입자 안정성이 뛰어나다. 정전기나 휘산성이 없어 후속 공정이 자유롭다는 점도 눈에 띈다. 물에 녹이면 나노 입자로 분산되면서 인체 내에서 그 효능을 발휘하는 게 가능하다. 김 대표는 "글로벌 시장에서 잘 알려진 A와 B사의 기술은 제품 형태가 액상이라 추가 분말 공정이 필요한데 바이오시네틱스 제품은 아예 분말로 나올 수 있다"며 "식용 가능 용매를 사용하기 때문에 안정성이 높고 오염 문제가 다른 기술에 비해 적다"고 설명했다.

바이오시네틱스의 'BS-112'는 항응고제 분야를 타깃으로 개발됐다. 주요 특성은 식전·식후 편차를 감소시키는 것이다. 시장에 나와 있는 기존 약물은 식전과 식후의 흡수율 편차가 발생해 환자들의 편의성이 떨어졌다. BS-112는 이런 편차율을 감소시켰고, 현재 임상1상을 추진하고 있다.

'BS-104'는 흡수율을 높여 부작용을 감소시키는 역할을 한다. 생체 이용률을 80% 향상시킬 수 있다는 결과가 나왔다. 김 대표는 "시판되고 있는 약물의 흡수율은 40% 정도인데 환자의 60%가 낮은 흡수율 때문에 부작용을 겪고 있다"며 "BS-104를 통해 부작용을 줄일 수 있다"고 강조했다. 이 또한 임상1상을 추진하고 있고, 현 단계에서도 기술 이전 협의가 되고 있다.

이 외에도 'BS-102'는 항암제 부작용 및 투약 편의성을 개선시켜 줄 수 있고, 'BS-120'은 흡수율 개선으로 적응증을 확대할 수 있다는 특성을 갖고 있다. 바이오시네틱스는 이 같은 기술력을 토대로 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본, 호주 등 세계 14개국에 나노 기술 특허를 등록했다.

난용성 건강기능식품 및 화장품 소재도 사업화하는 단계에 있다. 하이드로커큐민, 하이드로코엔자임큐텐(CoQ10) 등을 다양한 식품 및 화장품에 적용하는 것이다. 하이드로커큐민의 경우 기존 제품 대비 흡수율이 2.5배 이상 향상된 결과를 냈다. 국내는 물론 베트남 등 해외에서 기능성 소재가 들어간 제품이 팔리고 있는 상황이다.

코넥스 시장에 상장된 바이오시네틱스는 이제 코스닥 시장 진입을 목표로 하고 있다. 내년 상반기 기술평가 통과 후, 내년 말에서 2022년 초를 그 시기로 잡고 있다. 그 전에 기술 이전과 트랙레코드를 이뤄낼 계획이다. 김 대표는 "기술을 기반으로 새로운 장을 열어보려고 노력하고 있는 회사가 있다는 걸 알아줬으면 좋겠다"고 말했다.

