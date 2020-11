똘똘한 상업시설을 고르려면 ‘풍부한 배후수요·입지·상품성’에 주목해야

- 성공적으로 분양을 마친 상업시설의 세가지 공통점, 풍부한 배후수요·입지·상품성

- 서울 동남권 핵심 입지·풍부한 배후수요·상품성 갖춘 ‘빌리브 파비오 더 까사’ 상업시설 관심↑



풍부한 배후수요와 접근성이 좋은 입지, 고객 유치와 상가 활성화에 큰 역할을 하는 상품성은 상업시설이 성공하기 위해 갖춰야 할 세가지 필수조건이다.

실제로 올해 성공적으로 분양을 마친 상업시설들의 경우 풍부한 배후수요, 입지, 상품성을 고루 갖춘 것을 쉽게 확인할 수 있다.

지난 6월 분양을 시작한지 단 하루 만에 완전 판매된 상업시설 ‘힐스에비뉴 여의도’는 서울특별시 영등포구 여의도에 위치해 은행·증권·보험·방송 관련 시설은 물론 국회의사당 등 주요기관이 밀집해 풍부한 배후수요를 갖췄다. 여기에 5·9호선 더블역세권인 여의도역과 가까운데다 접근성과 가시성이 좋은 스트리트형 상업시설로 조성돼 상품성까지 갖췄다.

또한 동대문구 용두동에 위치한 ‘청량리역 해링턴 플레이스’ 상업시설도 지난 3월 단기간에 모든계약을 마쳤다. 이 상업시설 역시 주변으로 청량리역이 위치해 우수한 접근성을 갖췄으며, 주변 편의시설 이용객과 인근 대학가의 풍부한 배후수요를 갖췄다. 또한 방문객의 체류시간을 높이는데 특화된 스테이몰로 조성되어 상품성까지 고루 갖춘 것이 성공적인 분양 요인으로 꼽힌다.

이러한 가운데 신세계건설이 시공하는 강남구 자곡동에 성공한 상업시설의 요소 세가지를 모두 갖춘 똘똘한 상업시설 빌리브 파비오 더 까사 상업시설이 내달 분양에 나선다.

빌리브 파비오 더 까사 상업시설은 이탈리아 대표 디자이너 파비오 노벰브레가 디자인에 참여한 강남 최초 밀라네제 패셔너블 하우스 빌리브 파비오 더 까사의 상업시설이다. 빌리브 파비오 더 까사 상업시설은 세계적인 디자이너의 영향을 받아 기존에 볼 수 없었던 밀라네제 감성을 반영한 유니크한 디자인, 감각적인 수경공간 등 차별화된 설계로 선보일 예정이다.

먼저 수공간과 연계되는 호실은 리조트형 MD로 구성해 인지도 높은 F&B로 배치해 유동객을 흡수할 예정이며, 화제성 있고 방문 목적성이 높은 F&B를 추가로 구성한다. 거주민 이용공간과 연계한 컨비니언스 존은 상업시설 이미지를 대변하는 고감도 카페·식음 스트리트 상업시설로 조성될 예정이다.

뛰어난 입지도 돋보인다. 3호선·수인분당선·SRT를 갖춘 수서역이 인근에 위치하며, 직선거리 200m에 위치한 과천~위례선 자곡역(검토중), 헌릉로 중앙버스 차로(개통예정) 등 편리한 교통을 갖췄다. 게다가 동부간선도로와 서울외곽순환고속도로, 용인~서울고속도로, 분당~수서간 도시고속화도로 등 차량을 이용하면 서울 및 광역 접근성도 우수하다.

빌리브 파비오 더 까사 상업시설 인근에 업무, 상업, 주거기능을 모두 갖춘 동남권 핵심 거점으로 조성하는 수서역세권 개발사업이 본격적인 착공에 들어갔다. 수서역에 GTX-A 노선과 수서-광주선 개통이 추가로 예정되어 있어 차후 서울 동남권 내 최고의 입지로 거듭날 전망이다.

빌리브 파비오 더 까사 상업시설은 풍부한 배후수요도 갖췄다. 빌리브 파비오 더 까사 상업시설 주변에 위치한 ‘강남한양수자인’, ‘래미안 포레’ 등을 비롯한 7,600여 가구의 고정 주거수요를 비롯해 4,300여 가구의 배후수요까지 약 12,000가구에 달한다. 더불어 주변으로 세곡시공원, 대모산 등도 인접해 이를 방문하는 끊임없는 유동인구도 기대할 수 있으며, 수서역세권 인근의 개발이 마무리되면 배후수요는 더욱 늘어날 예정이다.

분양 관계자는 “빌리브 파비오 더 까사 상업시설은 주변으로 약 12,000가구의 상당한 배후 수요를 갖췄으며, 밀라네제 감성의 트렌디한 디자인으로 조성돼 상품성도 높다”라며 “향후 수서역세권 개발이 마무리되면 당 상업시설 인근이 서울 동남권의 핵심 입지로 자리잡을 예정이라 최대수혜지로 기대감을 얻으면서 문의가 이어지고 있는 상황”이라고 말했다.

한편, 빌리브 파비오 더 까사 상업시설 견본주택은 서울특별시 서초구 서초동 1323번지에 위치한다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr