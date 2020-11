LTE 폰에서도 지포스나우 게임 가능해진다

갤럭시노트9 등 LTE 스마트폰·태블릿에도 확대 적용

[아시아경제 한진주 기자] LG유플러스가 5G 스마트폰에만 제공해왔던 지포스나우의 인기 게임 300여종을 LTE 스마트폰에도 제공한다.

20일 LG유플러스는 클라우드게임 지포스나우를 LTE 폰과 태블릿, IPTV용 UHD2 셋톱박스에 확대 적용한다.

2018년 이후 출시된 갤럭시노트9, V40 등 58종과 같은 해에 출시된 LTE 태블릿에서도 이용 가능하며 구글 플레이스토어에서 앱을 다운받으면 된다.

오는 30일부터 UHD2 셋톱박스에서도 지포스나우를 이용할 수 있다. 지금까지는 일반 PC나 맥, 5G 폰·태블릿, UHD3 셋톱박스, U+tv 프리2 등에서만 사용할 수 있었다.

LG유플러스의 인터넷·IPTV 서비스를 이용할 경우 지포스나우 베이직(1시간 단위 재접속) 상품 이용료는 무료다. LG유플러스의 무선만 사용하는 경우 LTE 기기에서는 6개월 간 베이직 상품을 무료로 이용할 수 있다. 타사 가입자는 1개월 무료다.

LG유플러스가 지난 8월 타 이통사 고객에게 지포스나우를 개방한 이후 3개월 만에 일 평균 이용자 수가 약 5배 증가했다. 하루 평균 개인 플레이 시간도 86분에서 210분으로 크게 늘었다. 타사 개방과 함께 지원 기기를 추가해달라는 요청을 반영해 적용 대상을 넓혔다.

LG유플러스 관계자는 "엔비디아와 클라우드 서버 최적화, 연동 테스트 등 서비스 품질 확보를 위한 꾸준한 노력으로 LTE 폰과 패드, UHD2 셋톱박스까지 지원 단말을 확대할 수 있게 됐다"고 말했다.

LG유플러스는 지원 단말 확대를 기념해 이벤트를 진행한다. 다음달 6일까지 지포스나우에 접속하면 ‘조이트론 게임패드’ 40% 할인쿠폰을 제공한다. 추첨을 통해 게임패드 조이트론 Ex레볼루션 V2(20명)와 조이트론 안디오스(100명)를 무료로 증정한다. 지포스나우에 접속해 게임을 한 후 이벤트 페이지에서 신청하면 된다.

엑스엘게임즈의 온라인 게임 '아키에이지' 셋톱박스 출시를 기념해 다음달 24일까지 선착순 2000명에게 지포스나우 프리미엄 코드를 제공한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr