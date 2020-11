테슬라, 장중 508달러 사상 최고가‥S&P500 편입효과

모건스탠리 투자의견 상향도 호재

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 전기차 업체 테슬라 주가가 S&P500 지수 편입을 호재로 사상최고가를 경신했다.

19일(현지시간) CNBC방송에 따르면 테슬라 주가는 장중 508.61달러를 기록했다. 기존 장중 최고가는 9월1일에 기록된 502.49달러였다.

이날 종가는 간발의 차로 500달러에 못 미친 499.27달러였다. 상승률은 2.6%였다. 테슬라 주가는 종가 기준으로도 지난 8월31일에 기록한 489.32달러를 넘어섰다.

테슬라 주가는 S&P500지수 편입 발표 전인 지난 16일 408달러에 마감했지만 이후 3거래일 만에 100달러나 치솟았다.

투자은행 모건스탠리는 하루 전 테슬라에 대한 투자의견을 비중확대로 상향 조정하며 추가 상승 기대감을 키운 바 있다.

테슬라는 다음 달 21일부터 S&P500지수에 편입될 예정이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr