[아시아경제 부애리 기자] 카카오톡에서 19일 오류가 발생해 일부 이용자들이 불편을 겪었다.

오류는 이날 오후 8시45분부터 9시20분까지 약 35분간 발생했다. 일부 이용자들은 메시지 수·발신과 사진 전송 장애를 겪었다. 이날 저녁에는 포털사이트 실시간검색어에 '카카오톡 오류', '카톡 오류'가 오르기도 했다.

카카오 관계자는 "장애 감지 즉시 긴급 점검을 했고, 현재 모두 정상화 된 상태"라고 밝혔다.

카카오톡은 앞서 지난 3월에도 두 차례 오류가 발생해 이용자들이 불편을 겪었다. 1월1일에는 새해 인사 트래픽을 대비한 '비상 대응 모드'에 시스템 오류가 발생해 2시간 먹통 소동이 발생하기도 했다.

