경찰, 뇌물수수 혐의 전·현직 검찰 수사관 수사

[아시아경제 장세희 기자]경찰이 사건 관련 정보를 알려주는 대가로 금품 등을 받은 혐의로 전·현직 검찰 수사관들을 수사 중인 것으로 확인됐다.

서울경찰청 지능범죄수사대는 19일 뇌물수수 등 혐의로 서울남부지검 소속 현직 수사관과 검찰 수사관 출신 법무사를 수사하고 있다고 밝혔다. 이들은 서울 영등포구 소재 다단계 회사 대표였던 신 모 씨에게 사건 관련 청탁과 로비를 받은 혐의를 받고 있다.

경찰 관계자는 "수사가 진행 중인 사안으로 자세한 상황은 확인해주기 어렵다"고 밝혔다.

경찰은 올해 초 신씨가 현직 경찰관 등에게 뇌물을 공여했다는 첩보를 접수하고 수사에 착수했다.

경찰 조사 결과 신씨의 사건 관련 정보를 알려주고 수천만원에서 수억원의 금품 등을 받은 혐의로 서울 영등포서 소속 김모 경위와 서울 관악서 소속 한모 경감이 기소 의견으로 구속 송치됐다. 이들은 모두 재판에 넘겨진 것으로 알려졌다.

경찰은 최근 신씨도 이들에게 뇌물을 준 혐의로 기소 의견을 달아 불구속 상태로 검찰에 송치했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr