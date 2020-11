서울 오후 6시까지 124명 추가확진…누적 확진자 대구 제칠 듯

[아시아경제 임주형 기자] 19일 0시부터 오후 6시까지 추가 확진된 서울 내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 124명으로 파악됐다.

서울 누적 확진자는 7228명으로 늘어 이날 0시 기준 대구시 누적 확진자(7210명)를 넘어섰다. 최근 대구의 일일 신규 확진자 수가 한 자리수에 머무는 점을 감안할 시, 서울은 대구를 제치고 누적 확진자가 가장 많은 광역자치단체가 될 것으로 보인다.

다만 서울의 인구 10만명당 누적 확진자 수는 이날 0시 기준 72.98명으로, 대구(295.92명)의 4분의 1 수준이다.

신규 확진자 감염경로는 ▲ 서초구 사우나 12명 ▲ 도봉구 청련사 4명 ▲ 동대문구 에이스희망케어센터 2명 ▲ 동창 운동모임 2명 ▲ 강서구 소재 병원 2명 등으로 확인됐다.

해외유입은 5명, 다른 시·도 확진자 접촉은 4명이다. 산발 사례나 옛 집단감염 등 '기타' 61명, 감염경로를 조사 중인 확진자는 24명으로 집계됐다.

