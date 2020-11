굿네이버스 호남지역본부 ‘사랑으로 살펴보길’ 프로젝트 진행

굿네이버스 호남지역본부 완도군 보길면과 함께 아동학대 국민감시단 테마거리 조성



완도군 보길면 지역주민 2700여 명을 대상으로 아동학대 근절을 위한 아동학대 예방 활동 펼쳐



[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 굿네이버스 호남지역본부(지역 본부장 배준열)는 19일 완도군청(군수 신우철), 전남지방경찰청(청장 김재규), 완도경찰서(서장 김찬수), 전라남도 완도교육지원청(교육장 김명식), 완도군 보길면(면장 김현란)과 함께 완도군 보길도 아동과 지역주민 2700여 명을 대상으로 ‘사랑으로 살펴보길’ 프로젝트를 진행했다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 완도군 보길면 초등학교 인근에 ‘아동학대 국민 감시단 테마거리’를 조성해 지역 주민뿐 아니라 보길도에 방문하는 관광객에게도 아동학대 심각성을 알리고, 아동학대에 관한 관심을 촉구하도록 기획됐다.

프로젝트 관계자 30명이 직접 참여해 아동학대 신고번호, 아동학대를 의심할 수 있는 사항 등, 아동학대 예방을 위한 정보가 기재된 문구를 바닥에 설치하는 활동을 진행한다.

배준열 굿네이버스 호남지역본부장은 “아동학대근절을 위한 거리 조성 프로젝트로 지역주민이 아동학대에 대한 경각심을 가지고 직접 아동학대 옹호자 역할을 수행해 나갈 수 있길 바란다”며 “앞으로도 지역사회 관계기관과 적극 협력해 도서 산간지역 내 모든 아이가 안전하게 살아갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

