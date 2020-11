동작구 '2020 이수美로 언택트 축제' 개최

23일부터 12월4일까지 진행…사전 응원메시지 및 신청곡 접수...12월3일·4일 이수美로 특설무대 전광판과 유튜브 채널 통해 공연 영상 송출

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 23일부터 12월4일까지 ‘2020 이수美로 언택트 축제’를 연다.

이수美로는 태평백화점 인근(동작대로 27가길) 260m 구간으로 100여 개 점포에 LED 경관조명 겸용 미디어간판으로 조성된 문화 콘텐츠 거리다.

이번 행사는 코로나19 감염병 예방을 위해 이수쉼터마당 인근에 설치된 이수美로 특설무대 전광판과 유튜브(채널명 라이프마을기획사)를 통해 주민들이 시간과 공간에 제약받지 않고 비대면 온라인으로 즐길 수 있도록 볼거리를 제공한다.

구는 12월3일과 4일 오후 6시부터 ‘이수美로 비대면 버스킹’을 실시한다.

먼저, 23일부터 5일간 이수美로 카카오톡 플러스를 통해 코로나19로 어려움을 겪는 주민과 주변 상인들을 위한 응원메시지 및 신청곡을 접수한다.

초청 아티스트들이 선정된 응원메시지와 신청곡을 공연하는 영상을 촬영한 후 행사 당일 전광판과 유튜브 채널로 송출한다.

12월3일 이수美로 곳곳을 화려한 댄스로 알리는 아트컴퍼니 댄스팀의 홍보영상을 시작으로 동작구 홍보대사 김소유를 비롯해 인디가수 이훈주, 미지니, 송원형 등 3팀의 공연 영상이 펼쳐진다.

4일에는 ▲배우 김영희의 응원메시지 낭독 ▲가수 마테오, 예진아씨 ▲인디힙합가수 락커스빈, 인디밴드 어텀의 신청곡 공연이 이어져 축제 분위기를 더할 예정이다.

또, 이달 23일부터 다음달 4일까지 즉석 스크래치 이벤트와 이수美로 홍보 인증사진 이벤트 등 온라인과 오프라인을 연결하는 주민참여 형식의 ‘이수美로 온라인 이벤트’를 진행한다.

즉석 스크래치 응모 이벤트는 이수美로 상점마다 부착된 이벤트 홍보 포스터의 QR코드를 스캔하면 발급받아 참여할 수 있으며 당첨된 쿠폰은 이수美로 상점 어디서나 사용가능하다.

더불어 이수美로 카카오톡 플러스를 통해 행사 기간 내 결제한 영수증이나 이수美로 SNS 홍보 인증사진을 등록하는 이벤트도 열린다.

구는 코로나19 감염병 예방을 위해 이수美로 상점에 ‘마스크 착용 의무화’ 포스터를 배부, 방역수칙 준수여부를 철저히 점검한다.

김정원 경제진흥과장은 “이번 언택트 축제 개최를 통해 코로나19로 침체된 지역상권이 활성화될 수 있도록 많은 주민의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr